jueves 11 de septiembre 2025

Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

El hecho fue registrado durante el mediodía de este jueves. El cuerpo fue encontrado cerca de la Ruta del Sol. Cuál es la principal hipótesis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El auto que encontraron del remisero.

El auto que encontraron del remisero.

Durante el mediodía de este jueves, un hombre fue hallado sin vida en una ripiera en Ullum, cerca de la Ruta del Sol. La víctima, de apellido Olivares, contaba con licencia para trabajar como remis. También se develaron otros detalles.

La noticia fue confirmada por fuentes judiciales a este diario. La familia del hombre aseguró que hacía varios días que no tenían noticias de él, lo que motivó la preocupación y la denuncia de su desaparición, indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. A unos metros de la ripiera, donde encontraron el cuerpo, estaba un remis.

Las primeras hipótesis que se manejan en el ámbito judicial apuntan a una decisión drástica, aunque se mantiene abierta la investigación para determinar con precisión las circunstancias de su fallecimiento.

El caso está bajo la investigación del fiscal Sebastián Gómez y que interviene personal de la UFI Delitos Especiales. En el lugar también trabaja personal de la Comisaría 15° de Ullum.

