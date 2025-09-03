miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuestión de amor

Lilita Carrió anunció que está en pareja con un hombre de 95 años: "Él está un poco perdido"

La líder de Coalición Cívica sorprendió al confesar un vínculo afectivo. “Es una buena diferencia”, confesó en una entrevista

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lilita Carrió habló de su vida personal y del amor que está viviendo.

Lilita Carrió habló de su vida personal y del amor que está viviendo.

La revelación de Elisa “Lilita” Carrió sobre su nueva relación sentimental sorprendió al público, al compartir que mantiene un vínculo con un hombre de 95 años. Al referirse a su pareja, la líder de la Coalición Cívica detalló que el hombre, cuya identidad prefirió no revelar, se encuentra en buen estado de salud, atribuyéndolo a que “se infiltró vitamina C”.

Lee además
conmocion: encontraron a una pareja muerta en un auto abandonado
En San Antonio de Areco

Conmoción: encontraron a una pareja muerta en un auto abandonado
El intendente Matías Espejo, firmando la cesión del predio de Fabricaciones Militares en Jáchal a la empresa cordobesa Thor.
Sigue la polémica

Predio de Fabricaciones Militares en Jáchal: piden que la Justicia anule la entrega a la empresa cordobesa

“Él está un poco perdido”, reconoció Carrió entrerisas al considerar que la dinámica entre ambos resulta adecuada para su situación actual: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

Durante una entrevista en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, la líder de Coalición Cívica describió la naturaleza de este lazo, subrayando que “la relación se reduce a la ternura”.

La exdiputada enfatizó que se siente a gusto con este nuevo vínculo y precisó la frecuencia de sus encuentros: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.

La dirigente política remarcó que la relación se basa exclusivamente en el afecto, sin mayores pretensiones: “La relación se reduce a la ternura, nada más”. Añadió que su pareja es “muy famoso” y que han decidido evitar el uso de aplicaciones como Tinder o WhatsApp para comunicarse, ya que, según sus palabras, “genera ansiedad”. Además, explicó que no suelen reunirse en lugares públicos como cafeterías, dado que ambos son figuras reconocidas y podrían ser vistos.

Las declaraciones de Carrió generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron manifestaciones previas de la exdiputada sobre sus expectativas sentimentales. En años anteriores, había expresado su deseo de casarse de blanco a los 80 años y, en tono humorístico, señaló: “Un marido lejos puede ser, pero con dos baños, porque el problema de las parejas son los baños. Hay que casarse y hay que tener dos baños, porque el divorcio empieza con cómo se aprieta el dentífrico”.

En otra ocasión, la líder de Coalición Cívica abordó el impacto de un meme viral relacionado con su vida amorosa. Relató que, durante una visita al programa de Mirtha Legrand, mencionó estar de novia, lo que derivó en la creación de una imagen que circuló ampliamente en redes sociales. Años después, explicó: “Un día vine a este programa (La noche de Mirtha Legrand) y yo quería hablar de otra cosa. Entonces me preguntó qué noticias tenía y le dije que estaba de novia. Ahora está en los memes de todos los chicos. En ese momento era verdad pero nadie lo creía. Era el más buen mozo de la Argentina, era embajador”.

En la misma entrevista, Carrió abordó su presente político y personal, señalando que ya no puede asumir cargos públicos por razones ajenas a la política y criticó al actual Gobierno. Explicó: “El mes de agosto fue difícil porque quería encabezar la boleta en la provincia de Buenos Aires pero ni la salud ni mi familia me lo permitieron. Fue duro para mí. Ya no me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años”.

Además, manifestó su preocupación por el clima político: “Este gobierno tiene una violencia verbal de características que yo ya no puedo sostener. Y ya no me puedo enfermar más porque estoy al borde. Tuve un ACV y una epilepsia focal, pero los pasé y ahora estoy bien”.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Diputados citará a Karina Milei por la estafa Libra

Rusia rechazó la acusaciones de espionaje del gobierno nacional

La provincia de Buenos Aires no garantiza la seguridad del cierre de campaña de La Libertad Avanza

Día de la Industria: Victoria Villarruel visitó una importante fábrica y hubo tensión con los trabajadores

El juez que habilitó el amparo de Karina Milei contra los audios, jaqueado por denuncias de acoso sexual

Javier Milei aseguró que hay "espías que se disfrazan de periodistas"

CFK, tras la decisión oficial de intervenir el dólar con fondos del Tesoro: "Qué quilombo...

Tras la multa al abogado de Graffigna, los penalistas salieron al cruce y cuestionaron al tribunal

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Te Puede Interesar

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital
Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson