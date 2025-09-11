Manejaba una moto robada, quiso escapar de la Policía y terminó chocando contra un portón: terminó aprehendido y su acompañante escapó

La intervención de efectivos en Capital permitió recuperar una moto Honda Wave con pedido de secuestro. El conductor, de 18 años, terminó arrestado tras chocar contra el acceso de una casa durante la madrugada de este jueves, mientras su acompañante logró darse a la fuga.

¡De no creer! El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000

Comisaría 6° Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando efectivos que patrullaban por Avenida Circunvalación y calle Urquiza advirtieron la presencia de una Honda Wave que tenía pedido de secuestro. Al intentar identificar al conductor, este aceleró y emprendió la huida.

image

La persecución se extendió hasta calle Santa Cruz, donde el joven -identificado como Máximo Abel Olivares, de 18 años- perdió el control del rodado y chocó contra el acceso de un domicilio particular. Mientras Olivares era reducido por el personal policial, su acompañante logró escapar y hasta el momento permanece prófugo.

La motocicleta fue reconocida como la misma que figuraba en el legajo 371/25 por robo, denunciado en la Comisaría correspondiente. Intervino en el caso el Dr. Mariano Teja, Ayudante Fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien ordenó el traslado del aprehendido a sede policial y dispuso continuar con las medidas de investigación sobre el hecho.