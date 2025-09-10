¿Tenés aparatos electrónicos viejos? Rawson los recibe y regala árboles: conocé la propuesta

La Municipalidad de Rawson se prepara para recibir su primera jornada de recolección y concientización sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa que busca reducir la contaminación tecnológica y promover un entorno más sustentable. Bajo el lema “¡Protegé Rawson, Reciclá tus RAEEs!”, la actividad se desarrollará el sábado 13 de septiembre, de 9 a 16 horas, en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora (Calle Superiora entre Conector Sur y Paula Albarracín de Sarmiento).

Organizada por la Municipalidad de Rawson, a través de la Dirección de Ambiente de la Secretaría de Obras y Servicios, la jornada tiene como principal objetivo fomentar el manejo responsable de los residuos electrónicos, evitando su acumulación y el daño ambiental que pueden provocar si no se tratan correctamente.

Durante el evento, los vecinos podrán acercar dispositivos eléctricos y electrónicos en desuso (como equipos de informática, pequeños electrodomésticos, herramientas, baterías y objetos de telecomunicaciones) que no superen los 60 cm² ni los 50 kilos de peso. Se recibirán artefactos que estén funcionando, averiados o en partes, siempre que se encuentren limpios y seguros.

Cabe aclarar que no se aceptarán aparatos de línea blanca como heladeras, lavarropas u hornos, ni residuos considerados peligrosos como materiales médicos contaminados, tóners, tintas o lámparas fluorescentes.

Educación ambiental y premios verdes

Además de la recolección de residuos, entre las 9 y las 13 horas se llevarán a cabo charlas informativas con un enfoque práctico y dinámico. Los temas incluirán:

Prevención del dengue y el chagas

Cuidado de árboles domiciliarios

Clasificación de RAEE en origen

Como incentivo, los primeros 50 vecinos que participen de la jornada recibirán un árbol de pistacho para plantar en sus hogares, en un gesto que también apunta a reforzar la forestación urbana y el cuidado del entorno verde de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que esta jornada forma parte de una serie de políticas activas en materia ambiental, orientadas a construir una ciudad más limpia, ordenada y sostenible en el tiempo. “La gestión responsable de los residuos electrónicos es un paso clave para mitigar el impacto ambiental que generan. Apostamos a la educación, la participación ciudadana y la acción concreta como herramientas fundamentales para proteger nuestro entorno”, señalaron desde la Dirección de Ambiente.