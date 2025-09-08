Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

Este sábado ocurrió un incendio trágico en Rawson. Las llamas que se originaron en una garrafa le provocaron quemaduras a Lucía Mabel Tejada (55) y a su pareja Juan Carlos Flores (56). Los dos fueron trasladados de urgencia al Hospital Marcial Quiroga. Al otro día, este domingo, se dio a conocer que Tejada perdió la vida.

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Desde la UFI Delitos Especiales manifestaron a este diario que, apenas se enteraron del hecho, se dirigieron al lugar y ordenaron que enviaran el cuerpo de Tejada a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Todavía se desconoce el resultado de este estudio. De igual manera, la primera hipótesis es que falleció producto de las quemaduras que sufrió en su cuerpo, que según fuentes policiales dijeron a Tiempo de San Juan fueron tipo AB y B en un 25% de su cuerpo, tanto en cara, brazos y tórax.

En un primer momento actuó UFI Genérica, pero la investigación pasó a UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio.

Cómo fue la secuencia de los hechos en este incendio

Este incendio ocurrió en el interior de una vivienda donde funciona una panadería y un negocio. La pareja estaba manipulando una garrafa de 10kg y esto provocó el incendio que afectó a la vivienda. El matrimonio sufrió heridos y resultó ilesa su hija de 33 años, identificada como Lucía Castro.

Al lugar fue personal de Bomberos y sofocó las llamas que se estaban propagando por el lugar. Desde la Policía expresaron que el señor quería cambiar la garrafa porque estaba perdiendo gas, ante esa maniobra, el fuego inició.