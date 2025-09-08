lunes 8 de septiembre 2025

Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La señora que perdió la vida se llamaba Lucía Tejada y tenía 55 años. Su pareja también sufrió quemaduras y sigue internado en el Hospital Marcial Quiroga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-08 at 07.40.26

Este sábado ocurrió un incendio trágico en Rawson. Las llamas que se originaron en una garrafa le provocaron quemaduras a Lucía Mabel Tejada (55) y a su pareja Juan Carlos Flores (56). Los dos fueron trasladados de urgencia al Hospital Marcial Quiroga. Al otro día, este domingo, se dio a conocer que Tejada perdió la vida.

Desde la UFI Delitos Especiales manifestaron a este diario que, apenas se enteraron del hecho, se dirigieron al lugar y ordenaron que enviaran el cuerpo de Tejada a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 07.40.26 (1)

Todavía se desconoce el resultado de este estudio. De igual manera, la primera hipótesis es que falleció producto de las quemaduras que sufrió en su cuerpo, que según fuentes policiales dijeron a Tiempo de San Juan fueron tipo AB y B en un 25% de su cuerpo, tanto en cara, brazos y tórax.

En un primer momento actuó UFI Genérica, pero la investigación pasó a UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio.

image

Cómo fue la secuencia de los hechos en este incendio

Este incendio ocurrió en el interior de una vivienda donde funciona una panadería y un negocio. La pareja estaba manipulando una garrafa de 10kg y esto provocó el incendio que afectó a la vivienda. El matrimonio sufrió heridos y resultó ilesa su hija de 33 años, identificada como Lucía Castro.

Al lugar fue personal de Bomberos y sofocó las llamas que se estaban propagando por el lugar. Desde la Policía expresaron que el señor quería cambiar la garrafa porque estaba perdiendo gas, ante esa maniobra, el fuego inició.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 07.40.27

