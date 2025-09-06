sábado 6 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
B° San Ricardo

Cambiaba una garrafa en una panadería de Rawson, hubo un escape de gas y todo terminó en un incendio: dos personas resultaron heridas

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado en el interior del Barrio San Ricardo. El protagonista terminó con quemaduras en los brazos y la espalda y su esposa presentó heridas en el rostro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Un desperfecto doméstico que casi termina en tragedia sacudió a un barrio de Rawson durante la mañana de este sábado. Un matrimonio terminó con heridas tras un incendio en una panadería, hecho producido luego de un escape de gas.

Lee además
sanjuanino condenado por violencia de genero volvio a la casa de su ex: dijo que su hijo tenia fiebre y ella salio a bailar
UFI CAVIG

Sanjuanino condenado por violencia de género volvió a la casa de su ex: dijo que su hijo tenía fiebre y ella salió a bailar
un terrible choque entre una camioneta y una moto en rawson dejo a un hombre gravemente lesionado
Comisaría 6°

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

El incidente ocurrió alrededor de las 8:10 en la panadería de Juan Carlos Flores, ubicada en la calle Valle Fértil, entre Quiroz y Quiroga, en el Barrio San Ricardo. De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales a este diario, Flores se encontraba realizando el cambio de una garrafa cuando se produjo una pérdida de gas que desató un incendio. El fuego provocó daños materiales en un ventanal del local.

Tras el incidente, Flores y su mujer terminaron lesionados. Él sufrió quemaduras en los brazos y la espalda, mientras que su esposa presentó heridas en el rostro. Ambos fueron asistidos de inmediato por el personal de la ambulancia que llegó al lugar, mientras los bomberos lograban controlar las llamas.

La causa fue caratulada como incendio y estuvo bajo la investigación del ayudante fiscal, Mauro Carrizo. Las tareas incluyeron inspección ocular, relevamiento de cámaras, croquis y memorandos, y se esperaba por el informe del médico legista y del cuerpo de bomberos.

La causa quedó a cargo de la UFI Genérica, que continuará con las actuaciones pertinentes. Personal de la de la Comisaría 6° trabajó en el caso.

Temas
Seguí leyendo

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

Detuvieron a dos delincuentes que circulaban en una moto robada y descubrieron que tenían un amplio prontuario

Acusan a dos ladrones de robar una moto a minutos de salir del penal de Chimbas

Cuatro personas detenidas en Mendoza por drogas que tenían como destino San Juan

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

Un caucetero fue detenido tras ser acusado de abusar de su hijastra durante tres años

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estuvo en la casa de su amigo, se llevo una mochila con dos telefonos y termino detenido en el valle grande
Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos
Siniestros viales

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande
Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

La Difunta Correa, en Caucete, San Juan, en plena renovación.
Apuesta fuerte

La Difunta Correa a puro show: cómo será el escenario que se construirá para atraer más turistas

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa
Delitos Especiales

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

Te Puede Interesar

Sanjuanino condenado por violencia de género volvió a la casa de su ex: dijo que su hijo tenía fiebre y ella salió a bailar
UFI CAVIG

Sanjuanino condenado por violencia de género volvió a la casa de su ex: dijo que su hijo tenía fiebre y ella salió a bailar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Línea de Tres
En el Bicentenario

A todo o nada, Marquesado vence a Desamparados, y por ahora, se queda con la plaza al Regional Amateur

Los famosos eco domos de Ischigualasto, a la espera de permisos de la UNESCO, ¿y ya no será para turistas sino para científicos?
Escenario complejo

Los famosos eco domos de Ischigualasto, a la espera de permisos de la UNESCO, ¿y ya no será para turistas sino para científicos?

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado
Comisaría 6°

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

Voy a apelar: la respuesta de Julián Gil, tras conocer que le quitarán la matrícula de abogado
Descargo

"Voy a apelar": la respuesta de Julián Gil, tras conocer que le quitarán la matrícula de abogado