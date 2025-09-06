Cambiaba una garrafa en una panadería de Rawson, hubo un escape de gas y todo terminó en un incendio: dos personas resultaron heridas

Un desperfecto doméstico que casi termina en tragedia sacudió a un barrio de Rawson durante la mañana de este sábado. Un matrimonio terminó con heridas tras un incendio en una panadería , hecho producido luego de un escape de gas .

El incidente ocurrió alrededor de las 8:10 en la panadería de Juan Carlos Flores, ubicada en la calle Valle Fértil, entre Quiroz y Quiroga, en el Barrio San Ricardo. De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales a este diario, Flores se encontraba realizando el cambio de una garrafa cuando se produjo una pérdida de gas que desató un incendio. El fuego provocó daños materiales en un ventanal del local.

Tras el incidente, Flores y su mujer terminaron lesionados. Él sufrió quemaduras en los brazos y la espalda, mientras que su esposa presentó heridas en el rostro. Ambos fueron asistidos de inmediato por el personal de la ambulancia que llegó al lugar, mientras los bomberos lograban controlar las llamas.

La causa fue caratulada como incendio y estuvo bajo la investigación del ayudante fiscal, Mauro Carrizo. Las tareas incluyeron inspección ocular, relevamiento de cámaras, croquis y memorandos, y se esperaba por el informe del médico legista y del cuerpo de bomberos.

La causa quedó a cargo de la UFI Genérica, que continuará con las actuaciones pertinentes. Personal de la de la Comisaría 6° trabajó en el caso.