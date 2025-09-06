¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

Tras un sábado de temperaturas primaverales y cielo despejado, San Juan se prepara para recibir un domingo con un leve descenso térmico y cielo parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para este 7 de septiembre, anticipando un día agradable, pero ¿con frío y algunos cambios en la mañana y la noche?.

Durante la madrugada, se espera que el cielo se mantenga despejado, con temperaturas en torno a los 9°C y vientos leves del sector norte a 7-12 km/h. Hacia la mañana, el cielo se cubrirá ligeramente con algunas nubes, mientras que la mínima descenderá a 6°C y los vientos rotarán al noreste, alcanzando entre 13 y 22 km/h.

El mediodía y la tarde serán más agradables: el SMN anticipa que la máxima llegará a 16°C, con cielo parcialmente nublado y vientos sostenidos del noreste, que seguirán en el mismo rango de velocidad. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

Al caer la noche, se espera un aumento de la nubosidad, con cielo mayormente nublado y temperatura descendiendo a 12°C. Los vientos rotarán nuevamente al noreste, pero con menor intensidad, de 7 a 12 km/h.