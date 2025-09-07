Las mejores imágenes del Omegazo Niño Fest en Capital

Este domingo 7 de septiembre, la Plaza Monseñor Di Stéfano, en Capital, se llenó de familias y niños para celebrar el "Omegazo Niño Fest", organizado por la banda Omega. La jornada se desarrolló entre las 15 y las 19 horas y combinó música, entretenimiento y actividades para los más pequeños.

Durante el evento actuaron Piñón Fijo, con su clásico humor y repertorio musical, y la banda Chipote, que animó a los presentes con su estilo enérgico. El cierre estuvo a cargo de Omega, que ofreció un espectáculo cargado de música y luces, generando un gran entusiasmo entre los asistentes.

Además de los shows, los niños pudieron disfrutar de sorteos, golosinas y otras sorpresas preparadas para la ocasión, mientras que las familias compartieron el festejo al aire libre en un clima de alegría y colorido.

