domingo 7 de septiembre 2025

Este domingo

Las mejores imágenes del Omegazo Niño Fest en Capital

La Plaza Monseñor Di Stéfano se llenó de música, color y alegría con el "Omegazo Niño Fest", donde Piñón Fijo, Chipote y Omega animaron el festejo del Día del Niño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.54.18 PM
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.54.19 PM
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.55.03 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.55.03 PM
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.55.02 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.55.02 PM
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.55.01 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.55.01 PM
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.55.00 PM
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.54.59 PM
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.54.58 PM (1)
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.54.58 PM
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.54.57 PM
WhatsApp Image 2025-09-07 at 7.54.25 PM

Este domingo 7 de septiembre, la Plaza Monseñor Di Stéfano, en Capital, se llenó de familias y niños para celebrar el "Omegazo Niño Fest", organizado por la banda Omega. La jornada se desarrolló entre las 15 y las 19 horas y combinó música, entretenimiento y actividades para los más pequeños.

Durante el evento actuaron Piñón Fijo, con su clásico humor y repertorio musical, y la banda Chipote, que animó a los presentes con su estilo enérgico. El cierre estuvo a cargo de Omega, que ofreció un espectáculo cargado de música y luces, generando un gran entusiasmo entre los asistentes.

Además de los shows, los niños pudieron disfrutar de sorteos, golosinas y otras sorpresas preparadas para la ocasión, mientras que las familias compartieron el festejo al aire libre en un clima de alegría y colorido.

