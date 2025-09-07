domingo 7 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A 29 años del adiós

Santa Gilda y el santuario escondido en un rincón de Ullum

Este 7 de septiembre se cumplen 29 años del trágico choque que le costó la vida a la reina de la cumbia y otras seis personas, entre ellas su madre y su hija mayor. Creer o reventar, el mito está presente a un costado de la Ruta 60, camino a los paradores del Dique de Ullum. Qué hay en el lugar y los misterios poco develados.

Por David Cortez Vega
IMG_5195
IMG_5197
IMG_5210
IMG_5211
IMG_5214
IMG_5188

Era 7 de septiembre de 1996. Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda, viajaba en un colectivo camino a otra noche de bailanta. El destino lo impidió, luego de que el micro protagonizara un choque con un camión en la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos. El desenlace fue trágico. La reina de la cumbia y otras seis personas perdieron la vida, entre ellas su madre y su hija mayor. Su encanto y sus hitazos que sonarán por siempre dieron lugar a la leyenda, la cual trascendió en actos de fe.

Lee además
internaron de urgencia al padre romulo campora, pero esta fuera de peligro
Iglesia católica

Internaron de urgencia al padre Rómulo Cámpora, pero está fuera de peligro
cuando las mentiras queman: como sobrevivir a rumores y falsos testimonios
Coaching

Cuando las mentiras queman: cómo sobrevivir a rumores y falsos testimonios

Miles de fieles realizaron diversos santuarios en toda la Argentina para pedirle milagros a la reina de la cumbia que, según fanáticos, fueron concedidos. Creer o reventar. Gilda se transformó en Santa Gilda, y en San Juan le rinden honor a través de un pequeño santuario.

Son pocos los que conocen este lugar, ubicado a un costado de la Ruta 60. Tomando como ejemplo el trayecto de la Ciudad de San Juan hasta la villa cabecera de Ullum, el santuario está en una cueva escondida entre el tramo que comprende a los paradores Del Bono Beach y Costa del Sol.

Embed

Observar las fotos en medio de las ofrendas es sumamente sorpresivo. Al acercase, la imagen icónica de Gilda con la corona de flores y el vestido azul en lo que destaca. Dicho retrato parece ser el más nuevo que pusieron, ya que las restantes están prácticamente desteñidas o sufrieron daños con el paso del tiempo.

Decenas de botellas están escondidas en el rincón ullunero. Varias son añejas, delatadas por las viejas etiquetas de las marcas de gaseosas y bebidas alcohólicas. También aparecen patentes, filtros de autos y demás objetos pertenecientes a vehículos.

IMG_5210

El motivo del santuario también se detecta por flores, una cruz de mármol -que está rota-, un crucifijo y una vela. Además, hay algunos juguetes, como un recordatorio.

No hay ningún indicio sobre otra persona que no sea Gilda. Ni siquiera algún nombre escrito dentro de la cueva. Absolutamente nada. La ama y señora del espacio es la reina de la bailanta. Por este motivo, su origen es prácticamente desconocido.

Más sorprendente es que, con el paso de los años, poco trascendieron los comentarios sobre este santuario en medio del paisaje turístico. Quizás los fieles desearon que sea una cuestión de fe para algunos pocos, como un espacio de amor, reflexión y devoción a Santa Gilda.

Embed - La cueva escondida en Ullum de "Santa Gilda"

Las dos veces de Gilda en San Juan

La reina de la cumbia argentina visitó la provincia en dos oportunidades. La primera vez que Gilda tocó en San Juan fue en marzo de 1995, para la Fiesta del Moscatel en Albardón. De ese concierto hay un video, que fue subido a YouTube por el usuario Nicolás Cavallo.

Embed - Gilda En Vivo en 1995 (Sonido Consola) Inedito!!

La segunda ocurrió en 1996 en La Mega Disco, una popular bailanta sanjuanina de los 90 que estaba ubicada en Circunvalación y Tucumán.

IMG_5211

Temas
Seguí leyendo

Un famoso tiktoker visitó San Juan por primera vez y confesó: "Amé la semita"

Lugares abandonados: del sueño del "Retiro" sanjuanino a ser testigo de transformaciones

En Calingasta hablan sobre la aparición de luces extrañas en la cordillera: el video

Video: la higuera, el gran legado de Doña Paula

Pantera, el programa creado por una sanjuanina para potenciar la sensualidad de las mujeres sin importar la edad

La SUBE resiste, pero un nuevo medio de pago ya pisa fuerte: mirá cuál es y qué lo destaca

La Difunta Correa a puro show: cómo será el escenario que se construirá para atraer más turistas

De Francia a San Juan: Estelle y Dan y su camión de 1957 que recorre Sudamérica

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
internaron de urgencia al padre romulo campora, pero esta fuera de peligro
Iglesia católica

Internaron de urgencia al padre Rómulo Cámpora, pero está fuera de peligro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La supuesta agresora se encuentra detenida en una comisaría de Santa Lucía, a disposición de un fiscal de Flagrancia.
Escándalo en Capital

A las trompadas y mechonazos: así fue la paliza de una mamá y una alumna a la directora de una escuela

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande
Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

Foto ilustrativa.
B° San Ricardo

Cambiaba una garrafa en una panadería de Rawson, hubo un escape de gas y todo terminó en un incendio: dos personas resultaron heridas

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado
Comisaría 6°

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

Te Puede Interesar

Santa Gilda y el santuario escondido en un rincón de Ullum video
A 29 años del adiós

Santa Gilda y el santuario escondido en un rincón de Ullum

Por David Cortez Vega
Multitudinaria peregrinación a Ceferino Namuncurá: ¡buscate!
Galería

Multitudinaria peregrinación a Ceferino Namuncurá: ¡buscate!

Qué pasará con los derechos adquiridos de las licencias de remises si se aprueba la ley en San Juan
Lo que se viene

Qué pasará con los "derechos adquiridos" de las licencias de remises si se aprueba la ley en San Juan

Se vota en la Provincia de Buenos Aires, tras semanas previas envueltas en turbulencias y escándalos
Legislativas

Se vota en la Provincia de Buenos Aires, tras semanas previas envueltas en turbulencias y escándalos

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: No le paguen antes
Impactante

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"