Pantera, el programa creado por una sanjuanina para potenciar la sensualidad de las mujeres sin importar la edad

En enero de este año comenzó a desarrollarse el programa Pantera , y son significativos los cambios alcanzados por las mujeres que, llenas de temor, prejuicios e inseguridades, pudieron descubrir que dentro de cada una de ellas habita una mujer distinta, empoderada, sensual. Una Femme Fatale. Todo gracias a la bailarina sanjuanina Ani Rodríguez Lara, quien, acompañada de un equipo de profesionales en distintos rubros, llevan adelante esta propuesta que despierta curiosidad e interés entre las mujeres que se sienten interpeladas de alguna manera.

Ani Rodríguez Lara es bailarina desde la cuna prácticamente. Tras una primera incursión sobre el teatro musical, a quien describe como su “primer amor”, al cumplir la mayoría de edad aspiró a contar con una formación superior y fue Buenos Aires su destino. La ciudad que no duerme le abrió una infinidad de oportunidades en torno a la danza, el canto y la actuación, pero la falta de oportunidades la llevaron a incursionar en otros territorios, muchos de ellos fuera de Argentina.

Embed - PANTERA | Sensualidad en Movimiento on Instagram: "Esto es lo que cambia cuando volvés a elegirte En PANTERA, cada una hizo su propio camino: pasaron de la exigencia a la confianza, del juicio a la aceptación, del silencio al disfrute. Se viene la próxima edición Comentá QUIERO si estás lista para comenzar tu transformación y te llegará toda la info " View this post on Instagram A post shared by PANTERA | Sensualidad en Movimiento (@pantera_comunidad)

Al anhelo de su hogar, la familia y ese sentimiento que solo puede transitar un argentino que se encuentra fuera del país por un tiempo fueron motivos suficientes para emprender el regreso. Mientras, en el corazón y la mente de Ani se iba gestando Pantera. Aquello que comenzó como una idea fue tomando cuerpo y sumando interesadas en ser parte del cambio radical que a veces una mujer necesita, y que muchas veces descarta por inseguridades o por considerarse demasiada mayor para exteriorizar la sensualidad.

SaveClip.App_491459783_17846456868451728_2049042172841963312_n

“Hay mucho dolor en no sentirse cómodas en su propia ropa, en no poder sacarse fotos, en no poder disfrutar del día a día. Así nace un poco Pantera, de mi experiencia como bailarina. Cuando comencé a pasar por el cuerpo estilos que tienen que ver con la sensualidad, fue una transformación que afectó todos los aspectos de mi vida. Cómo bailaba, pero también como caminaba por la calle, como me vinculaba con las personas, emanando una confianza que creí no tener”, analiza Ani.

La idea ya tenía un propósito y objetivo, pero en medio del armado, ya instalada en San Juan nuevamente, Ani descubrió que al menos en la provincia no hay espacios para mujeres adultas, mayores, que puedan por ejemplo incursionar en el heels (baile con zapatos de tacos). En realidad, estos espacios existen y están abiertos, pero suelen tener demanda de la mano de jóvenes y no es habitual ver personas mayores de 40 o 45 años incursionando en ese mundo, salvo que vengan del ámbito del movimiento.

image

Tras varias reuniones Pantera tomó la forma que tiene en la actualidad. Consiste en un programa 100% online, que se extiende por 12 semanas, trabajando de manera conjunta con un grupo cerrado de solo 10 mujeres por cada edición. Así la mujer, desde la comodidad y la intimidad de su hogar, incursiona sobre movimientos que remiten a la sensualidad, en disciplinas que se enfocan en esa dinámica, incorporando elementos que ayudan a la transición.

image

Pero no solo se enfoca en la danza. Forman parte del equipo de Pantera Flori Rodríguez Lara, quien es docente de yoga y cantautora, siendo la encargada de orientar los encuentros de escritura y presencia. También, para abordar situaciones vinculadas con las inseguridades, vulnerabilidades y otro tipo de realidades que representan un bloqueo en el aprendizaje, el equipo cuenta con la licenciada en psicología y sexóloga clínica Milagros Burgos Recci. Además, acompañan Luciana Tuci, terapeuta integrativa bioenergista y trabajadora social; y María Símaro, kinesióloga osteópata especialista en piso pélvico y sistema nervioso autónomo.

SaveClip.App_539595581_17864129595451728_2845621146968500734_n

Para Ani, poder contar con profesionales en el equipo permite cubrir todas las posibles aristas que puedan surgir en cada grupo. “La idea es que les cambie la vida, no solo que tengan contenido bonito para redes. Es una constante evolución, como lo es la vida”, detalla.

El próximo grupo comienza a transitar la aventura de Pantera el próximo 15 de septiembre y las interesadas pueden comunicarse a las redes sociales de @Pantera_Comunidad. Ani señala que no solo se trabaja con un grupo acotado, sino que también se realiza una selección entre las aspirantes, ya que no es solo un taller de danza, sino que va más allá. Al respecto, explica que internamente el equipo incorpora mujeres que consideran necesitan un acompañamiento y están dispuestas a sumar el cambio en su vida.

“Es fundamental contar con disposición en el interior. Toda herramienta brindada ayuda a ir desbloqueando no solo el cuerpo. Si una quiere y le da tiempo al proceso, puede lograr grandes cosas”, reflexiona Ani, la creadora y fundadora de Pandera, el programa que potencia la sensualidad de las mujeres.