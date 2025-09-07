Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Este sábado se produjo un terrible accidente doméstico en Rawson. Una pareja terminó con quemaduras tras un incendio . Ambos fueron enviados al Hospital Marcial Quiroga con diferentes quemaduras. Tras 24 horas, se conoció una mala noticia. Una mujer, de 56 años, perdió la vida este domingo alrededor de las 11 de la mañana.

B° San Ricardo Cambiaba una garrafa en una panadería de Rawson, hubo un escape de gas y todo terminó en un incendio: dos personas resultaron heridas

La mujer que perdió la vida se llamaba Lucía Tejada (56). Según confirmaron fuentes policiales a este diario, la señora tenía quemaduras tipo AB y B en 25 por ciento de su cuerpo, tanto en rostro, brazos y tórax.

El cuerpo de la mujer iba a ser trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y confirmar cuál fue la causa de su muerte, pero las pesquisas creen que es por las quemaduras que sufrió en su cuerpo.

El incendio ocurrió a las 8:00 en el interior del B° San Ricardo, en un domicilio ubicado por calle Valle Fértil entre Quiroz y Quiroga, en el departamento Rawson.

WhatsApp Image 2025-09-07 at 13.40.10 (1)

La otra persona herida, Juan Carlos Flores (55), expresó que se encontraba cambiando una garrafa de su panadería porque tenía una pérdida de gas. Ahí se causó el incendio y provocó daños. Como así también quemaduras. Por el primer parte, Flores sufrió en la zona de brazos y espalda.

En el lugar trabajó personal de comisaría 6ta y Bomberos. Ante la gravedad del hecho, la causa está siendo investigada por UFI Delitos Especiales.