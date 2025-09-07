domingo 7 de septiembre 2025

Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Ella tenía 56 años y estaba junto a su esposo cuando ocurrió el accidente. La mujer sufrió quemaduras de grado AB y B en 25% de su cuerpo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-07 at 13.40.10
Foto ilustrativa.
B° San Ricardo

Cambiaba una garrafa en una panadería de Rawson, hubo un escape de gas y todo terminó en un incendio: dos personas resultaron heridas
barrio san martin: encontraron a una mujer que llevaba muerta mas de 15 dias
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

La mujer que perdió la vida se llamaba Lucía Tejada (56). Según confirmaron fuentes policiales a este diario, la señora tenía quemaduras tipo AB y B en 25 por ciento de su cuerpo, tanto en rostro, brazos y tórax.

El cuerpo de la mujer iba a ser trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y confirmar cuál fue la causa de su muerte, pero las pesquisas creen que es por las quemaduras que sufrió en su cuerpo.

El incendio ocurrió a las 8:00 en el interior del B° San Ricardo, en un domicilio ubicado por calle Valle Fértil entre Quiroz y Quiroga, en el departamento Rawson.

WhatsApp Image 2025-09-07 at 13.40.10 (1)

La otra persona herida, Juan Carlos Flores (55), expresó que se encontraba cambiando una garrafa de su panadería porque tenía una pérdida de gas. Ahí se causó el incendio y provocó daños. Como así también quemaduras. Por el primer parte, Flores sufrió en la zona de brazos y espalda.

En el lugar trabajó personal de comisaría 6ta y Bomberos. Ante la gravedad del hecho, la causa está siendo investigada por UFI Delitos Especiales.

