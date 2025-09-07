Un terrible incendio arrasó con varios colectivos en Pocito: un cortocircuito en un ómnibus habría iniciado las llamas

Un voraz incendio acabó con gran cantidad de colectivos en Pocito, precisamente en Villa Huarpe, a metros de Ruta 40. Hubo muchísima preocupación en la zona, ya que a los alrededores de este lugar hay muchos hogares y los Bomberos hicieron todo lo posible para que las llamas no se propaguen.

Trabajaron dotaciones de varios puntos de la provincia. Bomberos Voluntarios de Pocito, Bomberos de Rawson y del Cuartel Central, ya que las llamas eran gigantescas y según los primeros reportes acabaron con 7 colectivos.

La primera información sobre el hecho se sabe que habría iniciado por un cortocircuito en uno de los ómnibus. Se sabe que inició minutos antes de la medianoche. Esa fue la primera información de Bomberos, de igual manera se hará una nueva requisa para confirmar esta situación.

Las perdidas materiales fueron muchísimas, pero lo positivo de este hecho es que no hubo heridos de ninguna clase. Este lugar es conocido como una empresa de transportes Nacho y su dueña se llama Mariela Olivera, expresaron altas fuentes de la Policía

