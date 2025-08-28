jueves 28 de agosto 2025

Tensión

Video: un incendio avanzó sobre una finca en Albardón

El incendio se registró en la zona de calle La Laja, justo detrás del barrio Santa Bárbara. Bomberos trabajaron para contener rápidamente las llamas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un incendio de importantes dimensiones se desató este miércoles en una finca ubicada en la zona de calle La Laja, justo detrás de las viviendas del barrio Santa Bárbara, en Albardón. Las llamas se extendieron rápidamente, generando momentos de tensión y preocupación entre los vecinos de la zona.

Personal de Bomberos acudió al lugar y trabajó intensamente para controlar el foco, que se habría iniciado en un sector con abundante vegetación seca. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños en viviendas.

Desde las autoridades recuerdan la importancia de extremar precauciones en esta época del año, donde las altas temperaturas y la sequía aumentan el riesgo de incendios. Se recomienda evitar la quema de pastizales, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas y mantener limpios los terrenos baldíos.

