lunes 25 de agosto 2025

En Pocito

Temor y rápido accionar de los Bomberos, por un incendio que puso en riesgo viviendas

El siniestro se registró en una zona de pasturas, este domingo durante la tarde noche. Afortunadamente no hubo heridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un incendio de pastizales puso en riesgo a algunas viviendas de Pocito. (Imagen de archivo)

Un incendio de pastizales puso en riesgo a algunas viviendas de Pocito. (Imagen de archivo)

Durante la tarde-noche de este domingo, un incendio de pasturas generó alarma en el departamento de Pocito, cuando las llamas se desataron en un descampado ubicado en el callejón Zaballa, entre Calle 12 y Calle 14. El fuego que corrió por la vegetación seca y las condiciones climáticas, comenzó a avanzar peligrosamente hacia viviendas cercanas, desatando el temor entre los vecinos.

La rápida expansión del incendio hizo que los habitantes de la zona salieran de sus hogares para observar con preocupación cómo se acercaba a sus propiedades. Afortunadamente, el accionar inmediato de los Bomberos Voluntarios de Pocito evitó que el siniestro se propagara aún más.

Los efectivos trabajaron intensamente en la zona afectada y lograron contener el avance de las llamas, evitando consecuencias mayores. Se estima que unas dos hectáreas de pastizales resultaron quemadas, pero no se registraron heridos ni daños materiales en las viviendas.

El incendio fue extinguido completamente tras varias horas de trabajo, y aunque no hubo víctimas, el episodio dejó en evidencia el riesgo latente que representa la quema de pasturas en zonas cercanas a viviendas.

Las autoridades recordaron a la comunidad la importancia de denunciar cualquier principio de incendio y evitar prácticas que puedan derivar en este tipo de emergencias.

