UDAP rechazó la oferta salarial y las negociaciones continúan este viernes

La última reunión de paritarias docentes en San Juan se dio a fines de abril.

El conflicto salarial entre el Gobierno provincial y los gremios docentes continúa sin resolución. Este jueves, en un plenario de delegados, UDAP —el sindicato que agrupa a la mayoría de los docentes en San Juan— decidió rechazar la propuesta que las autoridades habían presentado el pasado martes 26 de agosto en la mesa paritaria.

Volver a empezar Así comenzó la reconstrucción en dos hogares, tras el voraz incendio en el asentamiento San Cayetano

Video Orgullosamente "sanjuañeeeno": un pequeño causó ternura en las redes con su tonada

La iniciativa oficial contemplaba aumentos escalonados ajustados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumando un adicional de 4 puntos porcentuales para los meses de septiembre, octubre y noviembre, junto con una suba del 15% en el ítem de conectividad, a implementarse en septiembre. No obstante, el gremio consideró que la propuesta no respondía a las demandas urgentes del sector.

El Ejecutivo había solicitado que los gremios analizaran los números con sus afiliados y presentaran una definición en el próximo encuentro, que quedó programado para este viernes 29 de agosto a las 14 horas.

Desde el frente gremial, insisten en que cualquier acuerdo debe incluir mejoras salariales significativas desde agosto, sin demoras hasta el mes siguiente. Aunque el Gobierno dejó abierta la puerta a una posible revisión en octubre, los docentes piden certezas inmediatas.

Del proceso de negociación participan, por parte del Ejecutivo, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a otros funcionarios. En representación de los trabajadores de la educación, además de UDAP, están presentes UDA y AMET.

Mientras se aguarda una resolución, el esquema de sueldos continuará ajustándose mensualmente de acuerdo a la inflación.