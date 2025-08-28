Atención gastronómicos, música y sponsors: se abre la convocatoria para la Fiesta Nacional del Sol

La Fiesta Nacional del Sol ya está en marcha: desde este jueves se abren las convocatorias para que músicos, emprendedores, gastronómicos y sponsors se sumen a uno de los eventos más esperados por la provincia. La edición 2025 se desarrollará en el departamento Pocito durante los días 20, 21 y 22 de noviembre, y todos los interesados pueden encontrar detalles e inscribirse a través del sitio oficial: www.fiestanacionaldelsol.com

Fiesta del Sol Se lanza la convocatoria para "Emprendedora del Sol 2025": cómo hay que anotarse y los requisitos

Con foco en las raíces La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya tiene tema: "San Juan, mi tierra querida"

En la tradicional Feria de la FNS, empresas, ONG, artesanos y emprendedores sanjuaninos tienen la oportunidad de mostrar sus productos y servicios a miles de visitantes. Los espacios gastronómicos también serán protagonistas: los puestos estándar tendrán un valor de $1.100.000, los de fuegos $1.400.000, los food trucks $800.000 y los carros pancheros $400.000.

Por otra parte, la convocatoria musical busca impulsar a artistas locales. Cantautores, compositores e intérpretes con residencia en San Juan o nativos de la provincia pueden postular sus proyectos hasta el 20 de septiembre de 2025. La inscripción se realiza únicamente de manera virtual y requiere datos personales de los integrantes y staff técnico, información sobre el proyecto musical, antecedentes de presentaciones, registro en SADAIC y RUPE, entre otros requisitos. La grilla artística reservará un 90% de los lugares a artistas locales y cumplirá con la Ley de Cupo femenino N° 27.539.

El comité de selección, conformado por profesionales de distintos géneros musicales, evaluará la experiencia y trayectoria de los postulantes, priorizando también la inclusión de artistas emergentes. Los proyectos seleccionados recibirán un cachet por su actuación y serán programados en los escenarios de la FNS, con shows de 20 minutos cada uno.

Además de músicos y gastronómicos, la convocatoria se extiende a sponsors que quieran asociar su marca al evento y a participantes de “Emprendedora del Sol”, buscando visibilizar y premiar el talento emprendedor femenino de la provincia.

Para más información y para inscribirse en cualquiera de las convocatorias, los interesados pueden ingresar a www.fiestanacionaldelsol.com