viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

El caso involucra a un penitenciario y a su novia, pero además a su familia. Trabajaban paralelamente como prestamistas y dejaron en bancarrota a compañeros del Servicio Penitenciario Provincial y a civiles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.

Un guardiacárcel y su novia, también penitenciaria, tienen en vilo al Servicio Penitenciario Provincial por el escándalo que armaron con supuestas estafas millonarias en perjuicio de sus propios compañeros y civiles. Ya hay más de 40 denuncias en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La maniobra se asemeja a la utilizada en las estafas del “telar de la abundancia”, con inversiones por cifras millonarias y promesas de recibir jugosas ganancias por intereses, algo que finalmente no se cumplía.

Lee además
El empresario Mario Flores.
Fraude con propiedades

El empresario sanjuanino acusado de estafas millonarias recuperará la libertad, pero cosecha más denuncias
Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Tiempo de San Juan confirmó a través de altas fuentes judiciales que un equipo dirigido por el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, recibió más de 40 denuncias de supuestos damnificados. Todos apuntan al subayudante Alejandro “Tati” Jofré y a su novia o compañera, de apellido Zalazar, ambos efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, confirmaron fuentes del caso. En los últimos días se viralizaron los escraches contra ambos y la familia del agente penitenciario. Actualmente él se encuentra con “carpeta psicológica”, afirmaron en esa institución, dado que afronta un sumario administrativo por un incidente que mantuvo en el límite interprovincial cuando regresaba de Mendoza.

image
El escrache a través de Facebook.

El escrache a través de Facebook.

En Tribunales no quisieron informar detalles del caso, dado que aún no formalizaron la causa, pero se conoció que las denuncias apuntan contra Jofré y Zalazar, y también contra el padre y una hermana del penitenciario. Es que, supuestamente, ellos también recaudaban o recibían las transferencias de dinero que hacían los clientes.

Fuentes del mismo penal de Chimbas señalaron que Jofré hasta tenía una oficina en el centro como prestamista y su celular era pasado de mano en mano. Se presentaba como un exitoso financista que aseguraba jugosas ganancias si le entregabas tu dinero para que lo hiciera “trabajar”. Hay gente a la que le ofreció tasas de interés muy altas, en algunos casos del 30 y hasta del 50 por ciento.

Contaron que hubo quienes le entregaron 1,5 millones de pesos, otros 6 millones, pero algunos se jugaron del todo con 16 millones y hasta 20 millones esperando recibir jugosas ganancias. Según relataron, en principio les pagó las utilidades por las inversiones hechas. Eso servía para dar confianza a los inversionistas, a la vez que atraía a más clientes interesados en sacar provecho de sus ahorros. Otros hasta pidieron préstamos o vendieron vehículos para tener efectivo e invertirlo en el negocio de Jofré y sus allegados.

image
Los mismos penitenciarios están haciendo circular esta imagen.

Los mismos penitenciarios están haciendo circular esta imagen.

Como sucede en los fraudes financieros, como el esquema Ponzi y el Telar de la Abundancia, ese flujo de dinero que circula y sostiene la estructura en un momento dado se corta y es entonces cuando el sistema hace agua. Ahí empiezan los problemas, porque el organizador u operador financiero obtiene sus ganancias durante todo el tiempo que recluta inversores, mientras que esos mismos clientes quedan a la deriva debido a que nunca llegan a recuperar la plata que pusieron en juego.

La versión es que esto mismo sucedió con los supuestos negocios que ofrecía “Tati” Jofré y sus allegados. Todo eso se ventilará en Tribunales cuando la causa se formalice, pero lo cierto es que, hasta la fecha, ya cosechó más de 40 denuncias en su contra.

Temas
Seguí leyendo

Tras el show de "Q´Lokura", más de 70 sanjuaninos denunciaron irregularidades y se avanza en los acuerdos

Dejan en libertad al acusado de violar a una joven en 9 de Julio, que primero fue absuelto y luego condenado a prisión

Rescate heroico en Caucete: salvaron a una mujer ciega de una vivienda en llamas

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

Video: un incendio avanzó sobre una finca en Albardón

Video: tras un choque, una fila interminable en la Circunvalación

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Huesos hallados en Pocito: harán ADN para confirmar si son del hombre comido por los perros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen a un empleado de la ufi de delitos contra la propiedad por vender una investigacion: quien es y por que cayo
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los Carasucias
Ataque en banda

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

Te Puede Interesar

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Viernes primaveral con sol y brisa para San Juan

Con la vuelta de Uñac al PJ, el peronismo lanzó sus candidatos sin mencionar a Cristina
Campaña

Con la vuelta de Uñac al PJ, el peronismo lanzó sus candidatos sin mencionar a Cristina

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

River sacó otra vez chapa en los penales, le ganó a Unión y llega dulce al choque con San Martin
Copa Argentina

River sacó otra vez chapa en los penales, le ganó a Unión y llega dulce al choque con San Martin