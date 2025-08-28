jueves 28 de agosto 2025

Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

Días atrás se publicó la información sobre un motociclista misionero que se accidentó, y tenía una cantidad demencial de alcohol en sangre. Hasta ese momento, el lamentable récord del 2025 lo tenía un sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Días atrás fue noticias que un motocicleta misionero se accidentó y, al realizársele el test de alcoholemia, dio la escalofriante medida de 4.26.

Pasadas las horas, fuentes oficiales revisaron estos resultados de alcoholemia a nivel nacional, y observaron que la medida del beodo en cuestión casi había duplicado al anterior récord, que poseía un sanjuanino detenido en la primeras horas del 2025, en Santa Lucía.

Este comprovinciano alcanzó un nivel de 2,85 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que no solo le valió el secuestro de su vehículo, sino que también lo posicionó como el caso más grave entre los 94 operativos realizados en Argentina durante las festividades.

Hay que observar que, según la información oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), hasta este incidente Santa Lucía tenía 3 casos en el top five nacional.

Estos fueron los índices más altos registrados en todo el país, durante el 2025:

  • 2,85 g/l en Santa Lucía, San Juan
  • 2,24 g/l en Peaje Hudson de la autopista Buenos Aires - La Plata
  • 2.24 g/l en Santa Lucía, San Juan
  • 1,94 g/l en San Lucía, San Juan
  • 1,91 g/l en autopista Riccheri, Buenos Aires
