¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

Días atrás fue noticias que un motocicleta misionero se accidentó y, al realizársele el test de alcoholemia, dio la escalofriante medida de 4.26.

En Capital Grave accidente en Circunvalación: una mujer herida y sospechas de alcoholemia positiva

Policía caminera Escándalo con Fátima Florez en un control policial: aseguran que se tiró al piso para que no la multen por alcoholemia

Pasadas las horas, fuentes oficiales revisaron estos resultados de alcoholemia a nivel nacional, y observaron que la medida del beodo en cuestión casi había duplicado al anterior récord, que poseía un sanjuanino detenido en la primeras horas del 2025, en Santa Lucía.

Este comprovinciano alcanzó un nivel de 2,85 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que no solo le valió el secuestro de su vehículo, sino que también lo posicionó como el caso más grave entre los 94 operativos realizados en Argentina durante las festividades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1874563409678868582&partner=&hide_thread=false El peor récord: un sanjuanino, el dosaje positivo de alcoholemia mas alto del país en Año Nuevo Con casi 200 conductores sancionados a lo largo del país, un conductor en Santa Lucía se llevó el primer puesto al marcar 2,85 g/l. pic.twitter.com/eqirvvXyV8 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 1, 2025

Hay que observar que, según la información oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), hasta este incidente Santa Lucía tenía 3 casos en el top five nacional.

Estos fueron los índices más altos registrados en todo el país, durante el 2025: