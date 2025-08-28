jueves 28 de agosto 2025

Increíble accidente

Una mujer intentaba rescatar a su gato y cayó de un tercer piso

Sucedió en Córdoba. La víctima de 32 años terminó con graves heridas tras precipitarse desde un balcón. Debió ser asistida de urgencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una mujer de 32 años debió ser rescatada después de caer desde un tercer piso mientras intentaba salvar a su gato.

Desesperada por salvar a su gato, que había quedado atrapado en una cornisa, una mujer de 32 años trepó a un balcón en un tercer piso. Fue entonces que perdió el equilibrio y cayó. El hecho ocurrido en un edificio del barrio Alberdi, en pleno centro de Córdoba, derivó en la intervención de los bomberos y en el traslado urgente de una mujer al hospital, con lesiones de consideración. La mascota, en tanto, fue recuperada ilesa.

Según informó Aire Digital, el accidente ocurrió cerca de las 21.15 del miércoles en un edificio de departamentos ubicado sobre calle Avellaneda y hubo un importante operativo de los efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

En tanto, se indicó que los bomberos acudieron rápidamente al lugar y asistieron a la víctima, que había quedado tendida en un balcón del primer piso tras la caída.

Los especialistas descendieron hasta el sitio con camilla y cesta de rescate lo que permitió estabilizar a la mujer y trasladarla de forma segura hasta la planta baja, donde aguardaba un servicio de emergencias médicas.

image

Luego, los médicos la derivaron de inmediato al hospital de Urgencias, donde ingresó con fracturas en la pelvis y en el hombro y los profesionales de la salud indicaron que la paciente se encontraba estable, aunque debía permanecer en observación por la gravedad de las lesiones.

Los bomberos también trabajaron para rescatar al gato que fue retirado de la cornisa sin heridas y quedó bajo resguardo.

