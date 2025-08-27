miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Comenzó el juicio contra el ex ganador de Gran Hermano, acusado de corrupción de menores

El mediático, que enfrenta cargos muy severos, insistió en su inocencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El juicio oral y público contra el ex productor Marcelo Corazza por supuesta corrupción de menores comenzó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py.

Lee además
desde tierra del fuego a tu casa, todo lo que hay que saber para la compra directa de celulares y televisores
Para aprovechar

Desde Tierra del Fuego a tu casa, todo lo que hay que saber para la compra directa de celulares y televisores
empresarios textiles del pais preparan una ley anti shein tras el auge por las importaciones
Movida nacional

Empresarios textiles del país preparan una "ley anti Shein" tras el auge por las importaciones

El debate empezó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales de instrucción Carlos Rívolo y Alejandra Mangano en la sala B de los tribunales de Retiro, pero los acusadores "ni siquiera llegaron a terminarlo".

image

El ex Gran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro imputados, todos procesados por corrupción de menores y asociación ilícita, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Los fiscales sostienen que reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

De acuerdo a la acusación, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, mientras que Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

La próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre desde las 9:30 y finalizará a las 12:30.

En el caso de ser declarado culpable, Corazza podría recibir una pena de entre 3 a 15 años, al tiempo que los otros sindicados son Raúl Ignacio Mermet, Leandro Aguiar, Francisco Rolando Angelotti y Andrés Fernando Charpenet.

Angelotti está señalado como el presunto cabecilla de la organización delictiva y la Justicia procesó a Mermet y Charpenet en calidad de coautores de asociación ilícita y trata de personas agravada.

En tanto, Aguiar se encuentra acusado de elaborar una red para captar a los menores de edad en situación de vulnerabilidad.

Antes del comienzo del juicio, Corazza expresó en diálogo con el programa Intrusos: "No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. No me defendí nunca hasta ahora”.

“Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió y se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Soy inocente".

Temas
Seguí leyendo

La tarifa del gas subirá para sostener subsidios en zonas frías como San Juan

Causa Andis: tras nuevos allanamientos y peritajes, cómo sigue la investigación

¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones legislativas?: la decisión del Gobierno

La TV Pública no transmitirá el Mundial 2026

Mar del Plata: allanaron la casa donde estaría el cuadro robado por los nazis, pero...

Ex diputada nacional, a Only Fans

Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

Polémica en redes por el usó del mate durante el trabajo: del "son unos vagos" de Eduardo Feinmann al conductor uruguayo y su reacción viral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desde tierra del fuego a tu casa, todo lo que hay que saber para la compra directa de celulares y televisores
Para aprovechar

Desde Tierra del Fuego a tu casa, todo lo que hay que saber para la compra directa de celulares y televisores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Dilexis
Preocupación en Albardón

Los dos motivos que llevaron a Dilexis a la grave crisis

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año
Un poco de historia

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año