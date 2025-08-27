Comenzó el juicio contra el ex ganador de Gran Hermano, acusado de corrupción de menores

El juicio oral y público contra el ex productor Marcelo Corazza por supuesta corrupción de menores comenzó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py.

El debate empezó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales de instrucción Carlos Rívolo y Alejandra Mangano en la sala B de los tribunales de Retiro, pero los acusadores "ni siquiera llegaron a terminarlo".

El ex Gran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro imputados, todos procesados por corrupción de menores y asociación ilícita, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Los fiscales sostienen que reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

De acuerdo a la acusación, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, mientras que Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

La próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre desde las 9:30 y finalizará a las 12:30.

En el caso de ser declarado culpable, Corazza podría recibir una pena de entre 3 a 15 años, al tiempo que los otros sindicados son Raúl Ignacio Mermet, Leandro Aguiar, Francisco Rolando Angelotti y Andrés Fernando Charpenet.

Angelotti está señalado como el presunto cabecilla de la organización delictiva y la Justicia procesó a Mermet y Charpenet en calidad de coautores de asociación ilícita y trata de personas agravada.

En tanto, Aguiar se encuentra acusado de elaborar una red para captar a los menores de edad en situación de vulnerabilidad.

Antes del comienzo del juicio, Corazza expresó en diálogo con el programa Intrusos: "No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. No me defendí nunca hasta ahora”.

“Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió y se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Soy inocente".