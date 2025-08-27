jueves 28 de agosto 2025

Buenos Aires

Quiénes son los dos detenidos por la agresión a Milei en Lomas de Zamora

La Policía detuvo a dos hombres por el ataque a la camioneta que llevaba al Presidente, su hermana, Karina Milei, y el candidato José Luis Espert.

Por David Cortez Vega
image

Momentos de extrema preocupación se vivieron durante la caravana presidencial en Lomas de Zamora. Javier Milei y toda su comitiva fueron evacuados de urgencia por los incidentes que se registraron al llegar a la plaza central de la localidad bonaerense.

Sin embargo, una hora después, uno fue liberado mientras que el otro fue llevado a la Comisaría 1° de Lomas de Zamora. Quien recuperó su libertad es José Dabrowski, militante de la agrupación Hijos

El mismo fue identificado como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.

image

El agresor de 22 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, quedo detenido como responsable de arrojar piedas al paso del Presidente.

El comunicado de la agrupación a la que pertenece el agresor de Milei

Bajo el título, “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!“, la agrupación piquetera emitió un comunicado donde reconoció su responsabilidad en el ataque.

“En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora”, comienza el mensaje.

Luego, indican que “horas antes, jubilados, docentes, desocupados, y cientos de vecinos se fueron juntando en inmediaciones de la plaza Grigera”.

“La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta. En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora”, reconocieron, para luego insistir por su liberación y concluir con la consigna “A dónde vayan los iremos a buscar”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó al kirchnerismo por lo sucedido. “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, escribió en X.

Fuente: TN

