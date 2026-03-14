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Policiales

Chimbas: robó en una casa, lo descubrieron con los objetos y terminó detenido

Una mujer denunció el robo de varios electrodomésticos en el barrio Conjunto 9. Minutos después, la Policía encontró los elementos en Villa Alonso y detuvo a uno de los sospechosos tras una breve persecución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un sujeto de 26 años fue detenido en Chimbas, luego de que efectivos policiales recuperaran varios objetos que habían sido robados minutos antes de una vivienda del barrio Conjunto 9. El sospechoso fue sorprendido junto a otro mientras manipulaban los elementos sustraídos, lo que derivó en una persecución que terminó con su aprehensión.

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El hecho se produjo cuando una mujer de 62 años denunció que desconocidos habían ingresado a su vivienda para llevarse varios elementos. Entre los objetos robados figuraban un televisor Smart TV marca Sony, un parlante Atwa, además de un cargador y una zapatilla eléctrica.

Tras recibir el aviso, los policías realizaron recorridas por la zona y, a los pocos minutos, localizaron los elementos en Villa Alonso. Los objetos estaban envueltos en una campera amarilla.

En ese lugar, los uniformados detectaron a dos jóvenes manipulando los artículos sobre una camioneta que se encontraba abandonada. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga y se refugiaron en una vivienda cercana.

Uno de ellos logró escapar por la parte trasera del domicilio, mientras que el otro fue reducido por los efectivos en el interior de la propiedad. El detenido fue identificado como Barrionuevo, de 26 años.

El propietario de la vivienda declaró ante los policías que Barrionuevo se encontraba alojado allí, aunque aseguró no conocer al segundo sospechoso que logró huir.

El caso quedó a cargo del ayudante fiscal Mauro Carrizo, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia bajo la carátula de robo. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 17.

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