viernes 29 de agosto 2025

Copa Argentina

River sacó otra vez chapa en los penales, le ganó a Unión y llega dulce al choque con San Martin

River Plate pasó a cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer por penales a Unión de Santa Fe. En los 90 reglamentarios, 0 a 0.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el último partido de los octavos de final de la Copa Argentina, tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios, River le ganó 4 a 3 a Unión y de esta manera logró la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Racing.

A lo largo de los 90 minutos, los dos equipos tuvieron pocas situaciones claras para convertir. En el tiempo adicional, Tagliamonte le negó de gran manera el gol a Borja y en el contragolpe Palavecino se perdió la victoria al definir por arriba del travesaño en el mano a mano con Armani.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1961257031052005390&partner=&hide_thread=false

En la tanda de penales, Armani le tapó los remates a Gamba y Fascendini, mientras que Martínez Quarta erró el suyo. En el quinto tiro, Montiel definió al medio para darle la victoria y la clasificación a los dirigidos por Marcelo Gallardo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961254341366428074&partner=&hide_thread=false

Noticia en Desarrollo...

