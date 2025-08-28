River sacó otra vez chapa en los penales, le ganó a Unión y llega dulce al choque con San Martin

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el último partido de los octavos de final de la Copa Argentina, tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios, River le ganó 4 a 3 a Unión y de esta manera logró la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Racing.
A lo largo de los 90 minutos, los dos equipos tuvieron pocas situaciones claras para convertir. En el tiempo adicional, Tagliamonte le negó de gran manera el gol a Borja y en el contragolpe Palavecino se perdió la victoria al definir por arriba del travesaño en el mano a mano con Armani.
En la tanda de penales, Armani le tapó los remates a Gamba y Fascendini, mientras que Martínez Quarta erró el suyo. En el quinto tiro, Montiel definió al medio para darle la victoria y la clasificación a los dirigidos por Marcelo Gallardo
