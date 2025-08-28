jueves 28 de agosto 2025

Fecha FIFA

Venezuela y Puerto Rico, los próximos rivales de la Scaloneta

Tras cerrar su participación en las Eliminatorias, la Selección Argentina disputará en octubre dos partidos amistosos en suelo estadounidense como parte de su preparación rumbo a nuevas competencias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 pero la próxima semana jugará sus últimos dos compromisos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas, donde recibirá el jueves 4 de septiembre a Venezuela y visitará a Ecuador el martes 9. Para la siguiente fecha FIFA, que será a mediados de octubre, la AFA ya definió a los próximos rivales de la Scaloneta y uno se repite: volverá a jugar con la Vinotinto y también se medirá con Puerto Rico.

"La próxima fecha FIFA va a ser en Estados Unidos en octubre. Ponernos a trabajar ya en la logística para jugar los dos partidos, que se van a anunciar. El primero con Venezuela en Miami, en el Estadio Hard Rock, y el segundo en Chicago, con Puerto Rico, pero por sobre todas las cosas pensando en las bases del Mundial", manifestó Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, a Olé.

El primero de ellos, que el Chiqui reveló que será ante el elenco que dirige Fernando Batista, se jugará el 10 de octubre, mientras que contra los boricuas será el 13 en el Soldier Field. Previamente, los rivales apuntados eran México, uno de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo, y Corea del Sur, pero por diferentes problemas de agenda obligaron a buscar otras opciones.

Más adelante, en noviembre, la gira de la Selección Argentina será por África y Asia. El 10 jugará en Luanda, capital de Angola, mientras que el 14 visitará la India para jugar en la ciudad de Kerala, con rivales a definir.

