jueves 28 de agosto 2025

Copa Argentina

River se juega el pase a cuartos en Mendoza: todo lo que tenés que saber del choque con Unión

Antes de enfrentar a San Martín en el Monumental, el Millonario se mide esta noche ante Unión. Desde las 21.15, con arbitraje de Andrés Gariano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
borja

River Plate quiere meterse entre los mejores ocho de la Copa Argentina y esta noche tendrá que superar a Unión de Santa Fe en un cruce que promete emociones fuertes. El partido se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 21.15, con transmisión de TyC Sports y arbitraje de Andrés Gariano.

Fútbol sanjuanino

Con el regreso de sus ídolos, Desamparados reestructura la cantera
Fútbol sanjuanino

Con el regreso de sus ídolos, Desamparados reestructura la cantera
El Millonario, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, pondrá lo mejor para evitar sorpresas y seguir en carrera en un torneo que siempre suele dejar golpes inesperados. Del otro lado estará el Tatengue de Leonardo Madelón, que llega con confianza tras golear en su última presentación y que ya dio muestras de que puede complicar a cualquiera.

Las formaciones probables marcan un duelo de jerarquía: River con Franco Armani en el arco, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta en defensa, Enzo Pérez en la mitad y un ataque conformado por Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Unión apostará a la solidez de Matías Tagliamonte en el arco, el trabajo de Mauro Pittón y Mauricio Martínez en el medio, y la potencia de Cristian Tarragona y Mateo Estigarribia en ofensiva.

El que gane avanzará a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde ya esperan rivales de peso. El que pierda se despedirá de un certamen que no da segundas oportunidades.

Hora y TV:

21.15 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.15 en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami

19.15 en Ecuador, Colombia y Perú

18.15 en México

Transmite TyC Sports

