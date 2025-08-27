miércoles 27 de agosto 2025

Cultura y esfuerzo

A puro corazón y rifas: 100 bailarines trabajan a pulmón para representar a San Juan en el preselectivo de malambo femenino

Se trata de la Academia de Danzas Ecos de Santa Lucía, que se prepara para su próximo desafío que se realizará el 6 y 7 de septiembre en Valle Fértil. El equipo de artistas realizará una peña a beneficio para poder recaudar dinero y estar presente en el departamento de las sierras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Preselectivo de malambo femenino en Valle Fértil. 

La prestigiosa Academia de Danzas Ecos de Santa Lucía se alista para una nueva y desafiante participación: el preselectivo del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre en Valle Fértil. Este evento es la antesala del gran festival nacional que se realiza en Tanti, en Córdoba, y funciona como plataforma para que academias de todo el país puedan acceder al certamen principal, casi como lo que sucede en Cosquín o Laborde. 100 bailarines buscan codearse entre los mejores y realizan una peña a beneficio para costear los gastos.

Ecos no llega como un participante más, ya que el año pasado fue la academia ganadora del preselectivo sanjuanino, lo que le valió representar a toda la provincia en Córdoba. Este año, la invitación es casi una obligación simbólica: el grupo vuelve a la pista con la misión de dejar nuevamente a San Juan en lo más alto.

image

La academia está dirigida por el reconocido profesor Nelson 'Toto' Vega, una figura con amplia trayectoria en el folklore local. A él lo acompañan otros docentes como Walter Alcaraz, Brenda Chanampa, y un profesor de malambo conocido como Darío 'Pajarito' Rivero, muy respetado en el ambiente por su experiencia y logros, incluso en festivales como Cosquín.

Ecos de Santa Lucía es una verdadera familia artística: cuenta con más de 150 integrantes, desde niñas y niños de 3 o 4 años, hasta personas mayores de 60 que integran la categoría Añoranza. Las demás categorías son Infantil, Menor, Juvenil y Mayor. Esta última, conformada por bailarines de entre 20 y 39 años, es la encargada de organizar la peña que se realizará este sábado 30 de agosto, un evento a beneficio que busca recaudar fondos para costear el viaje al preselectivo en Valle Fértil.

image

Esta academia se sostiene gracias al esfuerzo de sus integrantes, con cuotas mensuales, rifas, bingos y eventos solidarios: "Nos mantenemos nosotros mismos", explicaron desde el equipo.

A pesar de estas dificultades, los logros no han parado de llegar. 'Ecos' ha cosechado numerosas copas en certámenes provinciales, representó a San Juan en diversos festivales nacionales y viene de consagrarse en el Campeonato Nacional de la Cueca, realizado en Rawson, donde dos integrantes infantiles fueron coronados campeones nacionales. Además, otras categorías llegaron a instancias finales, demostrando el nivel y la entrega de todos los bailarines.

Sobre la peña a beneficio para viajar y competir:

La Academia de Danzas Ecos de Santa Lucía organiza una imperdible Peña a Beneficio este sábado 30 de agosto a las 21hs en el Salón El Angelito, con la intención de recaudar fondos para asistir al Preselectivo del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que se realizará el 6 y 7 de septiembre en Valle Fértil.

La academia, integrada por 150 bailarines de todas las edades, viene trabajando intensamente para participar de este importante certamen nacional, y como no cuenta con apoyo económico estatal, ha decidido autogestionar los gastos a través de rifas, peñas y eventos solidarios.

image

Durante la peña habrá artistas en vivo, sorteos, danzas tradicionales y la ya clásica elección de los mejores bailarines de la noche, en una velada que promete ser una verdadera fiesta popular, con todo el color y la pasión del folklore argentino.

El valor de la entrada es de $8.000 y todo lo recaudado será destinado a cubrir los costos del viaje, vestuario, estadía y participación en el preselectivo.

