A puro corazón y rifas: 100 bailarines trabajan a pulmón para representar a San Juan en el preselectivo de malambo femenino

La prestigiosa Academia de Danzas Ecos de Santa Lucía se alista para una nueva y desafiante participación: el preselectivo del Campeonato Nacional de Malambo Femenino , que se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre en Valle Fértil. Este evento es la antesala del gran festival nacional que se realiza en Tanti, en Córdoba, y funciona como plataforma para que academias de todo el país puedan acceder al certamen principal, casi como lo que sucede en Cosquín o Laborde. 100 bailarines buscan codearse entre los mejores y realizan una peña a beneficio para costear los gastos.

Ecos no llega como un participante más, ya que el año pasado fue la academia ganadora del preselectivo sanjuanino, lo que le valió representar a toda la provincia en Córdoba. Este año, la invitación es casi una obligación simbólica: el grupo vuelve a la pista con la misión de dejar nuevamente a San Juan en lo más alto.

image

La academia está dirigida por el reconocido profesor Nelson 'Toto' Vega, una figura con amplia trayectoria en el folklore local. A él lo acompañan otros docentes como Walter Alcaraz, Brenda Chanampa, y un profesor de malambo conocido como Darío 'Pajarito' Rivero, muy respetado en el ambiente por su experiencia y logros, incluso en festivales como Cosquín.

Ecos de Santa Lucía es una verdadera familia artística: cuenta con más de 150 integrantes, desde niñas y niños de 3 o 4 años, hasta personas mayores de 60 que integran la categoría Añoranza. Las demás categorías son Infantil, Menor, Juvenil y Mayor. Esta última, conformada por bailarines de entre 20 y 39 años, es la encargada de organizar la peña que se realizará este sábado 30 de agosto, un evento a beneficio que busca recaudar fondos para costear el viaje al preselectivo en Valle Fértil.

image

Esta academia se sostiene gracias al esfuerzo de sus integrantes, con cuotas mensuales, rifas, bingos y eventos solidarios: "Nos mantenemos nosotros mismos", explicaron desde el equipo.

A pesar de estas dificultades, los logros no han parado de llegar. 'Ecos' ha cosechado numerosas copas en certámenes provinciales, representó a San Juan en diversos festivales nacionales y viene de consagrarse en el Campeonato Nacional de la Cueca, realizado en Rawson, donde dos integrantes infantiles fueron coronados campeones nacionales. Además, otras categorías llegaron a instancias finales, demostrando el nivel y la entrega de todos los bailarines.

Sobre la peña a beneficio para viajar y competir:

La Academia de Danzas Ecos de Santa Lucía organiza una imperdible Peña a Beneficio este sábado 30 de agosto a las 21hs en el Salón El Angelito, con la intención de recaudar fondos para asistir al Preselectivo del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que se realizará el 6 y 7 de septiembre en Valle Fértil.

La academia, integrada por 150 bailarines de todas las edades, viene trabajando intensamente para participar de este importante certamen nacional, y como no cuenta con apoyo económico estatal, ha decidido autogestionar los gastos a través de rifas, peñas y eventos solidarios.

image

Durante la peña habrá artistas en vivo, sorteos, danzas tradicionales y la ya clásica elección de los mejores bailarines de la noche, en una velada que promete ser una verdadera fiesta popular, con todo el color y la pasión del folklore argentino.

El valor de la entrada es de $8.000 y todo lo recaudado será destinado a cubrir los costos del viaje, vestuario, estadía y participación en el preselectivo.