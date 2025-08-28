jueves 28 de agosto 2025

Estados Unidos

El Inter Miami clasificó a una nueva final y Lionel Messi hizo declaraciones explosivas

El Díez de la Selección Argentina confirmó que jugará el próximo partido contra Venezuela por las Eliminatorias, pero puso en duda si volverá a jugar un partido oficial con la albiceleste.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Inter Miami comandado por Lionel Messi y sus amigos Luis Suarez y Rodrigo de Paul, este miércoles confirmaron su pasaje a la final de la Leagues Cup tras ganarle por 3 a 1 a Orlando City.

El capitán del equipo, Lionel Messi, se destacó en la victoria con dos tantos. Los dos en el segundo tiempo, uno de ellos de penal.

Después dio declaraciones a la prensa estadounidense y confirmó que jugará con la Selección Argentina la doble fecha de eliminatorias. Dijo que será especial el partido contra Venezuela y que irá toda su familia

¿Lionel Messi juega su último partido oficial en territorio argentino?

Lionel Messi expresó: “Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, lanzó Leo, consultado por el juego del jueves 4 de septiembre en el Monumental.

Y agregó: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.

La Pulga acumula 193 partidos, en los que metió 112 goles con la celeste y blanca.

