El Inter Miami clasificó a una nueva final y Lionel Messi hizo declaraciones explosivas

El Inter Miami comandado por Lionel Messi y sus amigos Luis Suarez y Rodrigo de Paul , este miércoles confirmaron su pasaje a la final de la Leagues Cup tras ganarle por 3 a 1 a Orlando City.

El capitán del equipo, Lionel Messi, se destacó en la victoria con dos tantos. Los dos en el segundo tiempo, uno de ellos de penal.

Después dio declaraciones a la prensa estadounidense y confirmó que jugará con la Selección Argentina la doble fecha de eliminatorias. Dijo que será especial el partido contra Venezuela y que irá toda su familia

Las palabras del capitán pospartido

¿Lionel Messi juega su último partido oficial en territorio argentino?

Lionel Messi expresó: “Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, lanzó Leo, consultado por el juego del jueves 4 de septiembre en el Monumental.

Y agregó: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.

La Pulga acumula 193 partidos, en los que metió 112 goles con la celeste y blanca.