miércoles 27 de agosto 2025

Torneo Proyección

Traspié de la reserva de San Martín, que cayó 3-0 ante River

Facundo González, Joaquín Flores y Lisandro Bajú marcaron los goles de los pibes del Millonario, en el partido jugado durante la tarde-noche de este miércoles. Pese a la derrota, el "Verdinegro" sigue en zona de clasificación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: River Plate

Foto: River Plate

La reserva de San Martín no pudo sostener el envión de la pasada fecha y sufrió un duro golpe en su visita a River. En el partido disputado la tarde-noche de este miércoles en el River Camp, el Verdinegro cayó por 3-0 frente a los pibes del Millonario.

Los goles fueron obra de Facundo González (21’), Joaquín Flores (57’) y Lisandro Bajú (63’), quienes marcaron la diferencia a favor del equipo local. Con este resultado, San Martín se mantiene con 9 unidades en siete partidos del Torneo Proyección, aunque todavía se sostiene en zona de clasificación al ubicarse octavo en el Grupo B.

El conjunto sanjuanino llegaba a este cruce con la ilusión de prolongar el buen momento tras vencer por 1-0 a Gimnasia de La Plata en el predio Emmanuel Más, gracias al gol de Santiago Barrera. Sin embargo, esta vez no logró hacer pie y terminó cediendo ante un rival más efectivo.

Por su parte, River alcanzó los 12 puntos y escaló hasta la quinta posición en su zona, acomodándose mejor en la pelea por un lugar en la siguiente instancia.

