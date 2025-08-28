Se viene River: los dos jugadores de peso que recupera San Martín para visitar el Monumental

San Martín llega a una de las fechas más exigentes del Torneo Clausura con buenas noticias: Diego “Pulpo” González y Horacio Tijanovich se recuperaron de sus respectivas lesiones y aparecen como opciones para visitar el Monumental este domingo.

El mediocampista, afuera de las canchas desde hace casi un mes, se repuso del desgarro en el aductor; mientras que Tijanovich superó un golpe en el gemelo que lo había dejado fuera del último partido.

El entrenador Leandro Romagnoli tiene ahora la posibilidad de contar con dos piezas fundamentales, aunque la famosa frase “equipo que gana no se toca” podría influir en la alineación. De todas formas, hay grandes chances de que ambos jugadores formen parte del viaje a Núñez.

El encuentro contra el River de Marcelo Gallardo se presenta como uno de los grandes desafíos del semestre. Con seis fechas disputadas, San Martín ya suma ocho puntos y la meta sigue siendo pelear por la permanencia en Primera División.

Tras las victorias como local ante Deportivo Riestra y Gimnasia, el Verdinegro se prepara para dos salidas complejas: primero el Millo y luego Belgrano en Córdoba. Recuperar puntos en estas canchas será vital para no comprometer el camino hacia la salvación.