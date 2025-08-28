jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Clausura

Se viene River: los dos jugadores de peso que recupera San Martín para visitar el Monumental

Tras la victoria ante Gimnasia, el Verdinegro afina detalles para uno de los partidos más complicados del Clausura. El equipo viajará en avión el día sábado. El partido, el domingo a las 19.15 horas.

sanma

San Martín llega a una de las fechas más exigentes del Torneo Clausura con buenas noticias: Diego “Pulpo” González y Horacio Tijanovich se recuperaron de sus respectivas lesiones y aparecen como opciones para visitar el Monumental este domingo.

Lee además
salvaje agresion: en pleno partido, un hincha de villa obrera le tiro un ladrillazo a un juez de linea
Violencia en el fútbol

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea
Selección Argentina.
Eliminatorias

Selección Argentina: con algunas sorpresas, estos son los 29 futbolistas convocados para la última doble fecha

El mediocampista, afuera de las canchas desde hace casi un mes, se repuso del desgarro en el aductor; mientras que Tijanovich superó un golpe en el gemelo que lo había dejado fuera del último partido.

El entrenador Leandro Romagnoli tiene ahora la posibilidad de contar con dos piezas fundamentales, aunque la famosa frase “equipo que gana no se toca” podría influir en la alineación. De todas formas, hay grandes chances de que ambos jugadores formen parte del viaje a Núñez.

El encuentro contra el River de Marcelo Gallardo se presenta como uno de los grandes desafíos del semestre. Con seis fechas disputadas, San Martín ya suma ocho puntos y la meta sigue siendo pelear por la permanencia en Primera División.

Tras las victorias como local ante Deportivo Riestra y Gimnasia, el Verdinegro se prepara para dos salidas complejas: primero el Millo y luego Belgrano en Córdoba. Recuperar puntos en estas canchas será vital para no comprometer el camino hacia la salvación.

Temas
Seguí leyendo

Con el regreso de sus ídolos, Desamparados reestructura la cantera

Sigue la dura lucha de Josecito, el vendedor ambulante que pasó 40 años entre colectivos y hoy está en silla de ruedas

River se juega el pase a cuartos en Mendoza: todo lo que tenés que saber del choque con Unión

El Inter Miami clasificó a una nueva final y Lionel Messi hizo declaraciones explosivas

Traspié de la reserva de San Martín, que cayó 3-0 ante River

A puro corazón y rifas: 100 bailarines trabajan a pulmón para representar a San Juan en el preselectivo de malambo femenino

Chica lleva el ciclismo a Córdoba, con la "etapa argentina" del Tour de Francia y una Vuelta Internacional con una perlita política

Cómo sigue el jugador jachallero que recibió un golpe en el riñón en pleno partido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sigue la dura lucha de josecito, el vendedor ambulante que paso 40 anos entre colectivos y hoy esta en silla de ruedas
Historia

Sigue la dura lucha de Josecito, el vendedor ambulante que pasó 40 años entre colectivos y hoy está en silla de ruedas

Por Irene Toledo

Las Más Leídas

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los Carasucias
Ataque en banda

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

Imagen difundidas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
Abuso contras menores

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

Te Puede Interesar

Huesos hallados en Pocito: harán ADN para confirmar si son del hombre comido por los perros
Investigación

Huesos hallados en Pocito: harán ADN para confirmar si son del hombre comido por los perros

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se ha convertido en la principal exportadora cuyana, impulsada por los minerales. Eso no pasó desapercibido en medios de Mendoza. 
Envíos al mundo

Mendoza mira de reojo a San Juan porque exporta mucho más y lidera en Cuyo

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Con foco en las raíces

La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya tiene tema: "San Juan, mi tierra querida"

Se viene River: los dos jugadores de peso que recupera San Martín para visitar el Monumental
Torneo Clausura

Se viene River: los dos jugadores de peso que recupera San Martín para visitar el Monumental

Crimen de Mario Alday en Villa del Carril: el acusado quedó preso e hizo una fuerte amenaza sobre su vida
UFI Delitos Especiales

Crimen de Mario Alday en Villa del Carril: el acusado quedó preso e hizo una fuerte amenaza sobre su vida