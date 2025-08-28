Laura Palma, en Off the record: "discípula" de Orrego, su gestión en el ministerio y el análisis de su futuro político

La ministra de Gobierno de San Juan y candidata a diputada nacional en segundo término por el frente oficialista Por San Juan, Laura Palma, pasó por Off the record y habló sobre su presente en la gestión, su vínculo con el gobernador Marcelo Orrego y sus expectativas políticas de cara al futuro.

En la descripción de su perfil de Instagram, Palma se define como “discípula de Marcelo Orrego”. Consultada por esa autodefinición, explicó: “Lo admiro al gobernador, más allá de que es mi jefe, es mi líder. Confió en mí cuando yo no confiaba. Eso es muy importante. Cuando lo conocí en 2007 yo era una abogada jovencita. Empezamos a llevar causas juntos y me invitó a participar en política. Yo le dije ‘a mí no me gusta la política’ y él me respondió: ‘mirá Laura, todos hacemos política’”.

Desde entonces, acompañó al actual mandatario en diferentes espacios, como en la municipalidad de Santa Lucía. “Lo considero un líder natural. Es un hombre incansable que trabaja por lo que quiere y siempre logra sus metas porque es persistente. Creo que esa tenacidad es lo que compartimos y seguramente por eso me eligió para asumir tanto en el ministerio como en la candidatura”, señaló.

A dos meses de las elecciones, la funcionaria hizo un balance de su gestión al frente del Ministerio de Gobierno. “El boleto escolar gratuito era una promesa de campaña del gobernador y estaba el objetivo de cumplirlo. Cuando asumimos nos encontramos con que Nación nos había quitado los fondos, lo que hacía más difícil llevarlo adelante. Sin embargo, lo concretamos. Estamos felices de haberlo hecho realidad y de ayudar a muchas familias. Que ningún chico se quede sin ir a la escuela porque no puede pagar el colectivo es justicia social”, afirmó.

También se refirió a la nueva ley de transporte, que generó debate en distintos sectores. “Sé que hay cambios que generan reticencia, pero están pensados para modernizar la provincia y acompañar los avances tecnológicos. El sanjuanino quiere un sistema más eficiente, que no sea un negocio para unos pocos y que brinde el servicio que se merece”, expresó.

En relación a su futuro político, Palma adelantó que no dudará en asumir una banca en el Congreso si los resultados electorales la acompañan. “Lo considero un gran desafío, aunque extrañaría a mi equipo de trabajo”, reconoció. Y mirando más allá de esta elección, hacia 2027, dejó abierta una puerta: “No pensé esta candidatura como un paso hacia adelante en mi carrera política, pero si los vecinos de Pocito me quieren como intendenta, ahí voy a estar”.