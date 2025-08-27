miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Abuso contras menores

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

Tiene 33 años y es uno de los 13 sospechosos identificados en el “Operación Internacional Aliados por la Infancia V”, realizado en 15 países y 12 ciudades de Argentina, entre ellas San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen difundidas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

Imagen difundidas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

El megaoperativo que desbarató una red internacional de producción, tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil en 12 ciudades de Argentina y otros 11 países, puso en la mira a 13 sospechosos, entre ellos a un sanjuanino, según un comunicado oficial. El sujeto es un joven empleado con domicilio en Santa Lucía y que ahora quedó a disposición de la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial de la provincia.

Lee además
historico fallo: condenan por primera vez en jachal a un sujeto por tenencia y distribucion de pornografia infantil
Prisión efectiva

Histórico fallo: condenan por primera vez en Jáchal a un sujeto por tenencia y distribución de pornografía infantil
desbaratan una red internacional de pornografia infantil: se allano en san juan y hay un detenido
Procedimientos

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

La investigación venía de hace meses y fue coordinada por organismos judiciales de distintos países, entre los cuales figura los EEUU y Argentina. Los operativos fueron realizados simultáneamente este martes último a primera hora de la mañana. Acá en territorio nacional se realizaron 52 allanamientos en 13 ciudades, los más importantes fueron en Capital Federal con 12 procedimientos y Buenos Aires, con otros 10.

En total fueron identificados 13 sospechosos (12 hombres y 1 mujer), con edades entre 29 y 80 años, además de dos menores convivientes que fueron debidamente resguardados. Las conductas investigadas abarcan la tenencia, descarga, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil, así como el groo Ming, delitos previstos en los arts. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

image

En San Juan, el detenido fue un muchacho de 33 años que dice que trabaja en “atención al público” y que se domicilia en el distrito La Legua, en Santa Lucía. La Policía de San Juan, bajo directivas del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, allanaron su casa este martes a las 6 de la mañana.

Su apellido es Ceballos y actualmente se encuentra detenido en la Comisaría 5ta de Santa Lucía, confirmaron fuentes judiciales. Durante el procedimiento le secuestraron dos celulares, una notebook y otros soportes informáticos. Los reportes recibidos desde Buenos Aires señalaban que este sospechoso mantenía contactos con otros presuntos pedófilos que también fueron detenidos.

En su caso habrían detectado, al menos, seis archivos con imágenes y videos con material de abuso y explotación sexual infantil. Podrían imputarle el delito de distribución de pornografía infantil, dado que sospechan que llegó a compartir estos archivos.

Temas
Seguí leyendo

El sanjuanino Eduardo Desimone depende del público para seguir en La Voz: cómo ayudarlo

¿Se anticipó al verano? Filmaron a un sanjuanino corriendo sin remera y descalzo

Harán un nuevo sorteo para ayudar a Gabriel, el sanjuanino que padece parálisis cerebral y necesita viajar a Buenos Aires

Jaime Muñoz, el joven sanjuanino que se destaca en La Voz, fue salvado por Lali y sigue adelante

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel

Jaime Muñoz, el sanjuanino que estrenó la etapa de playoffs en La Voz: cómo le fue

El ladrón más sanjuanino: lo filmaron cuando se robó un semitón

Martín Krywo, los boleros y el juego de crear sobre el escenario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
macabro hallazgo en pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Dilexis
Preocupación en Albardón

Los dos motivos que llevaron a Dilexis a la grave crisis

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año
Un poco de historia

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año