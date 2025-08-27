El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

El megaoperativo que desbarató una red internacional de producción, tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil en 12 ciudades de Argentina y otros 11 países, puso en la mira a 13 sospechosos, entre ellos a un sanjuanino, según un comunicado oficial. El sujeto es un joven empleado con domicilio en Santa Lucía y que ahora quedó a disposición de la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial de la provincia.

La investigación venía de hace meses y fue coordinada por organismos judiciales de distintos países, entre los cuales figura los EEUU y Argentina. Los operativos fueron realizados simultáneamente este martes último a primera hora de la mañana. Acá en territorio nacional se realizaron 52 allanamientos en 13 ciudades, los más importantes fueron en Capital Federal con 12 procedimientos y Buenos Aires, con otros 10.

En total fueron identificados 13 sospechosos (12 hombres y 1 mujer), con edades entre 29 y 80 años, además de dos menores convivientes que fueron debidamente resguardados. Las conductas investigadas abarcan la tenencia, descarga, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil, así como el groo Ming, delitos previstos en los arts. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

En San Juan, el detenido fue un muchacho de 33 años que dice que trabaja en “atención al público” y que se domicilia en el distrito La Legua, en Santa Lucía. La Policía de San Juan, bajo directivas del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, allanaron su casa este martes a las 6 de la mañana.

Su apellido es Ceballos y actualmente se encuentra detenido en la Comisaría 5ta de Santa Lucía, confirmaron fuentes judiciales. Durante el procedimiento le secuestraron dos celulares, una notebook y otros soportes informáticos. Los reportes recibidos desde Buenos Aires señalaban que este sospechoso mantenía contactos con otros presuntos pedófilos que también fueron detenidos.

En su caso habrían detectado, al menos, seis archivos con imágenes y videos con material de abuso y explotación sexual infantil. Podrían imputarle el delito de distribución de pornografía infantil, dado que sospechan que llegó a compartir estos archivos.