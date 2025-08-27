Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

Este martes se desbarató una red internacional de producción, tenencia de material de abuso sexual infantil de que operaban a escala global. El procedimiento estuvo bajo el nombre “Operación Internacional Aliados por la Infancia 5” y se realizó en Argentina y otros 15 países. En Argentina se realizaron allanamientos en conjunto, principalmente en 12 provincias y San Juan fue una de ellas.

Video Jimena Barón reveló que su niñera será madrina de Arturo y conmovió a sus seguidores

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que se realizó un allanamiento en San Juan y han detenido a una persona, investigación que recayó en manos de UFI Delitos Informáticos y Estafas.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.27.37

En la provincia de Buenos Aires se llevaron adelante 9 allanamientos, El resultado de las medidas incluyó la detención de un imputado y el secuestro de 9 computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 teléfonos celulares, una consola Playstation 3 y una cámara HD.

En total fueron identificados 13 sospechosos (12 hombres y 1 mujer), con edades entre 29 y 80 años, además de dos menores convivientes que fueron debidamente resguardados.

Las conductas investigadas abarcan la tenencia, descarga, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil, así como el grooming, delitos previstos en los arts. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

La información que dio sustento a los procedimientos en la provincia de Buenos Aires se obtuvo en el marco del “Protocolo de Intervención Urgente y de Colaboración Recíproca en Casos de Detección de Uso de Pornografía Infantil en Internet (Red 24/7)”, así como del Acta Constitutiva de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”.