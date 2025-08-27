miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimientos

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

La operación en conjunto se llama “Aliados por la Infancia 5”. En las últimas horas se realizaron todos los procedimientos en 12 provincias argentinas y en 15 países en total.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes se desbarató una red internacional de producción, tenencia de material de abuso sexual infantil de que operaban a escala global. El procedimiento estuvo bajo el nombre “Operación Internacional Aliados por la Infancia 5” y se realizó en Argentina y otros 15 países. En Argentina se realizaron allanamientos en conjunto, principalmente en 12 provincias y San Juan fue una de ellas.

Lee además
macabro hallazgo en pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Jimena Barón emocionó al compartir en las redes el momento en el que le anunció a su niñera que será madrina de su hijo Arturo.
Video

Jimena Barón reveló que su niñera será madrina de Arturo y conmovió a sus seguidores

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que se realizó un allanamiento en San Juan y han detenido a una persona, investigación que recayó en manos de UFI Delitos Informáticos y Estafas.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.27.37

En la provincia de Buenos Aires se llevaron adelante 9 allanamientos, El resultado de las medidas incluyó la detención de un imputado y el secuestro de 9 computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 teléfonos celulares, una consola Playstation 3 y una cámara HD.

En total fueron identificados 13 sospechosos (12 hombres y 1 mujer), con edades entre 29 y 80 años, además de dos menores convivientes que fueron debidamente resguardados.

Las conductas investigadas abarcan la tenencia, descarga, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil, así como el grooming, delitos previstos en los arts. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

La información que dio sustento a los procedimientos en la provincia de Buenos Aires se obtuvo en el marco del “Protocolo de Intervención Urgente y de Colaboración Recíproca en Casos de Detección de Uso de Pornografía Infantil en Internet (Red 24/7)”, así como del Acta Constitutiva de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”.

Temas
Seguí leyendo

Cuál es el estado de salud del bebé y su familia tras el violento choque que protagonizaron en Rawson

Dos adolescentes quedan presos por robar en una joyería de la Galería Central en el microcentro

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Contactó por WhatsApp a un "vendedor de carpetas" del IPV y lo estafaron en 600 mil pesos

Importante robo de materiales en una empresa constructora en Pocito

A plena luz del día, así robaban cosas de un auto en pleno centro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un policia sanjuanino resulto baleado en una pierna en una casa del barrio la estacion
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada
Alivio

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Te Puede Interesar

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuerte pedido de justicia por la muerte del periodista sanjuanino Mariano Herrera. Sus allegados acusan negligencia médica.
Reclamo

Fuerte campaña para pedir justicia por el periodista sanjuanino que murió tras ir a un recital

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido
Procedimientos

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

De quedar libre por ser bajito y el sacrificio de sus padres, al presente en San Martín: la historia de Iacobellis y su mensaje antes de River
Tiempo Streaming

De quedar libre por "ser bajito" y el sacrificio de sus padres, al presente en San Martín: la historia de Iacobellis y su mensaje antes de River