Se hizo pasar por podador y robó el celular de una vecina del Barrio Natania XV

Un insólito hecho delictivo ocurrió en las últimas horas en Rivadavia, cuando un joven fue detenido tras hacerse pasar por podador para ingresar a una vivienda y robar un teléfono celular.

El hecho se produjo en una vivienda del barrio Natania XV, donde una mujer de 70 años permitió el ingreso de un sujeto que se presentó con la supuesta intención de podar plantas en su jardín. Sin embargo, poco después, la vecina advirtió la falta de su teléfono celular y alertó a personas cercanas.

Simultáneamente, efectivos policiales realizaban recorridas preventivas por calle Calivar y Avenida Ignacio de la Rosa cuando fueron alertados por dos transeúntes sobre el robo. Con las características físicas aportadas, los uniformados localizaron al sospechoso en el interior de la estación de servicio Puma, ubicada a pocas cuadras del lugar del hecho.

Dos testigos que trabajaban en las inmediaciones y habían seguido al presunto ladrón, observaron que el individuo descartó el celular en un basurero de la estación de servicio. El dispositivo fue recuperado y entregado a la policía.