miércoles 27 de agosto 2025

Operativo

Marihuana, 137 aves, reptiles y un arma: lo que encontró la Policía en Caucete y 25 de Mayo

La investigación de la Policía apunta al tráfico ilegal de animales y a la comercialización de estupefacientes. Dos personas fueron detenidas en operativos realizados por la Unidad Rural en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
operativo policia

En la mañana del miércoles, la Unidad Rural de San Juan concretó dos allanamientos que dejaron como saldo secuestros de animales, estupefacientes y un arma de fuego, además de dos personas detenidas.

El primer operativo se llevó a cabo en un domicilio de 25 de Mayo, donde los efectivos hallaron 137 aves de distintas especies autóctonas y exóticas, además de lagartos gecko leopardo y varias jaulas de diferentes tamaños. En el lugar fue detenido Juan Raúl Isla Flores, de 36 años, vinculado a una causa por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz local. Durante el procedimiento también se incautaron 17 gramos de marihuana, por lo que intervino la Unidad Fiscal Federal bajo la carátula de infracción a la Ley 23.737.

image

En un segundo allanamiento, realizado en Caucete, se encontraron 10 gallos de riña con sus jaulas, y fue detenida Claudia Julia Montaño, de 54 años, quien quedó vinculada a una causa similar por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de la localidad. Además, los policías secuestraron una escopeta calibre 16 con nueve cartuchos, iniciándose un legajo por tenencia ilegítima de arma de fuego con la participación de la UFI Genérica.

image

Los procedimientos reflejan el trabajo coordinado de la Unidad Rural y de las fiscalías competentes en la lucha contra el tráfico ilegal de animales y la tenencia de drogas y armas en la provincia.

