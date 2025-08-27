Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.

Los empleados públicos de San Juan tendrán acreditados sus haberes el próximo sábado 30 de agosto. Y el sueldo llegará con el incremento del 1,9%, en base al IPC del mes de julio, según informaron desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda

Tras 60 años en el mercado Una marca de ropa que supo estar en la cima cierra 500 tiendas a nivel global

Contacto En Australia, Orrego se reunió con autoridades de BHP y Vicuña

Desde el organismo resaltaron que, “se trata del pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de agosto. Los mismos estarán acreditados en cajeros el próximo sábado 30 de agosto. En esta ocasión, incluirán un incremento del 1,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio”.

Además, se suma un nuevo incremento en asignaciones por salario familiar, en base al IPC del último trimestre.

Para finalizar, desde el organismo recordaron que, los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.