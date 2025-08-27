miércoles 27 de agosto 2025

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Según se informó oficialmente, los trabajadores tendrán acreditados sus haberes el próximo sábado 30 de agosto, con la suba en base al IPC del mes de julio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.

Los empleados públicos de San Juan tendrán acreditados sus haberes el próximo sábado 30 de agosto. Y el sueldo llegará con el incremento del 1,9%, en base al IPC del mes de julio, según informaron desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda

Desde el organismo resaltaron que, “se trata del pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de agosto. Los mismos estarán acreditados en cajeros el próximo sábado 30 de agosto. En esta ocasión, incluirán un incremento del 1,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio”.

Además, se suma un nuevo incremento en asignaciones por salario familiar, en base al IPC del último trimestre.

Para finalizar, desde el organismo recordaron que, los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

