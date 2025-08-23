sábado 23 de agosto 2025

¡Qué sorpresa!

Buscaban objetos robados y se toparon con 22 plantas de marihuana en Pocito

El llamativo hallazgo fue en una vivienda en Pocito. Además, se toparon con objetos robados de una finca del departamento.

Por Mariela Pérez
Lo que era un procedimiento por allanamiento tras un robo en una finca en Pocito resultó ser algo más grande. Los efectivos se toparon, sin sospecharlo, con un invernadero casero con unas 22 plantas de marihuana en su interior. Por el hecho intervino UFI Delitos Contra la Propiedad y el Departamento de Drogas Ilegales.

Fuentes policiales detallaron que todo se dio en el marco de una investigación por el robo cometido en una fina en Pocito, sobre calle Roger Ballet antes de Ruta 40. El damnificado, un hombre de unos 45 años, denunció que desconocidos habían ingresado llevándose varias pertenencias.

Los indicios arrojaron que los bienes robados se encontraban en una vivienda, tras tareas investigativas y entrevistas con los vecinos de la zona. Personal del grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales llegó hasta él domicilio identificado, donde efectivamente encontraron los objetos que habían sido robados.

Un monitor LED, anafes, microondas, vajilla, taladro, bidet, inodoro, toallas, zapatillas, acolchado, campera, ropa, tachos de pintura y herramientas de mano entre otros objetos fueron los que se encontraron. También se secuestró un arma réplica de 9 mm a aire comprimido.

Lo llamativo era el olor que no pasaba desapercibido. Al ingresar a la vivienda, descubrieron que en una de las habitaciones había 22 plantas de marihuana en floración. Las mismas median entre 90 centímetros y 1.20 metros.

El ayudante de Fiscal Dr. Mariano Teja dispuso el secuestro de efectos y su entrega al damnificado. Mientras tanto dos personas quedaron vinculadas a la causa.

