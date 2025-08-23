¿Te falta el televisor? Dos delincuentes robaron y abandonaron el aparato en el fondo de una casa en Caucete

Un extraño episodio se vivió este viernes por la tarde en el barrio Pie de Palo, en Caucete, cuando una vecina de la zona se topó con algo que no era suyo en el fondo de su casa. Pese a la intervención de la policía, no dieron con los delincuentes ni con la víctima del hecho de inseguridad.

Conforme indicaron fuentes policiales, en horas de la siesta del viernes, sobre las 15 horas, un llamado recibido en la Comisaría 37 alertó a los efectivos sobre la presencia de dos sujetos que caminaban por la calle Ignacio de la Roza con un televisor a cuestas, sin caja ni envoltorio, lo que resultaba sospechoso.

De inmediato los efectivos se dirigieron hasta el lugar para dar con las dos personas señaladas. De acuerdo al relato, los dos sujetos ingresaron por el fondo de una vivienda del barrio Pie de Palo, abandonando el televisor en el lugar y dándose a la fuga al detectar la presencia policial.

image

En el lugar se encontraron con un televisor Philips de 43 pulgadas color negro. El mismo fue entregado por la propietaria del domicilio, reconociendo que el artefacto no era suyo, quedando secuestrado en sede policial.

Resguardado el artefacto, se trabaja en las actuaciones preliminares para establecer la procedencia del artefacto.