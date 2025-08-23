sábado 23 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Actuaciones policiales

Denunciaron el robo de una camioneta y días después la encontraron en un desarmadero en la Ruta 153

Se trata de una Ford Eco-Sport que habían sustraído el pasado 21 de agosto. Por el hallazgo, un hombre quedó detenido al no contar con la documentación del rodado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Personal policial de la Subcomisaria Soria, ubicada en Los Berros, Sarmiento, dieron con el paradero de una camioneta que había sustraída días atrás en Concepción. El rodado se encontraba dentro de un desarmadero y le faltaban algunas de sus piezas.

Lee además
fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena ruta 20
En 9 de Julio

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20
Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerle

Fuentes policiales detallaron que una Ford Eco-Sport color negro había sido sustraída de la zona de Concepción el pasado 21 de agosto. Tras la denuncia realizada, se inició el proceso de investigación para dar con el rodado.

Afortunadamente encontraron la camioneta, pero no se encontraba en las mejores condiciones. Estaba en el interior de lo que se conoce como desarmadero, ubicado en inmediaciones de la Ruta 153, a la altura del puente Korich. Allí entrevistaron a un adulto de apellido Scalise, quien se encontraba en el lugar, pero sin la documentación del rodado.

Además, detectaron que varias partes del vehículo habían sido separadas de la camioneta e incluso le habían colocado el dominio de otro vehículo.

Tras este hallazgo se procedió al secuestro del rodado con intervención de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, quedando el sujeto entrevistado y la causa a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Buscaban objetos robados y se toparon con 22 plantas de marihuana en Pocito

Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

¿Te falta el televisor? Dos delincuentes robaron y abandonaron el aparato en el fondo de una casa en Caucete

¿Pistolera?: una mujer reconoció llevar un arma en la cintura y terminó detenida

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

Tres menores, de entre 16 y 17 años, detenidos por un robo en Capital

Salió de la cárcel y volvió a ser condenado a 3 años de prisión por asaltar a una vecina de 9 de Julio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena ruta 20
En 9 de Julio

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20
En 9 de Julio

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

Imagen ilustrativa
Lamentable

Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

Te Puede Interesar

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerle

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción
Torneo Clausura

¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción

Eduardo Quattropani.
El listado final

En total son 35 los aspirantes sanjuaninos que buscan quedarse con el cargo de Fiscal General

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo
Pronóstico

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro
Triunfo ante El Lobo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro