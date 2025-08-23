Denunciaron el robo de una camioneta y días después la encontraron en un desarmadero en la Ruta 153

Personal policial de la Subcomisaria Soria, ubicada en Los Berros, Sarmiento, dieron con el paradero de una camioneta que había sustraída días atrás en Concepción. El rodado se encontraba dentro de un desarmadero y le faltaban algunas de sus piezas.

Fuentes policiales detallaron que una Ford Eco-Sport color negro había sido sustraída de la zona de Concepción el pasado 21 de agosto. Tras la denuncia realizada, se inició el proceso de investigación para dar con el rodado.

Afortunadamente encontraron la camioneta, pero no se encontraba en las mejores condiciones. Estaba en el interior de lo que se conoce como desarmadero, ubicado en inmediaciones de la Ruta 153, a la altura del puente Korich. Allí entrevistaron a un adulto de apellido Scalise, quien se encontraba en el lugar, pero sin la documentación del rodado.

Además, detectaron que varias partes del vehículo habían sido separadas de la camioneta e incluso le habían colocado el dominio de otro vehículo.

Tras este hallazgo se procedió al secuestro del rodado con intervención de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, quedando el sujeto entrevistado y la causa a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.