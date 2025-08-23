Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Un nuevo choque por Ruta 20 a la altura de Las Chacritas conmocionó a los sanjuaninos durante el arranque del mediodía en el departamento 9 de julio. Un motociclista a bordo de una moto de gran cilindrada impactó fuertemente contra la parte trasera de un vehículo, por causas que aun se investigan en el lugar del hecho.

Lectores de TIEMPO DE SAN JUAN que transitaban por la zona y presenciaron el impacto, comentaron a este medio que quien se llevó la peor parte tras la fuerte colisión fue el motociclista, un hombre que aun no fue identificado y que tendría aproximadamente 32 años.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 1.49.09 PM (3)

Ambos vehículos sufrieron numerosas roturas y en tanto la motocicleta quedó tendida al costado de Ruta 20, como así también su conductor notablemente dolorido y siendo asistido hasta la llegada de personal de salud, por quienes se encontraban en el lugar.

Por otra aparte, Personal Policial se hizo presente en la zona para constatar los hechos y brindar seguridad en la zona que es muy transitada.

Noticia en desarrollo.