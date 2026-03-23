Filmó una camioneta haciendo zigzag en medio de la Ruta 20, en plena noche

La imprudencia al volante de un conductor en plena Ruta 20 generó alarma y fue captada en un video.

Un peligroso episodio vial quedó registrado durante la noche del domingo en Ruta 20, donde una camioneta fue filmada circulando de manera errática y en presunta contramano, generando preocupación por el riesgo de una tragedia.

Capital Una camioneta terminó destruida tras la caída de un árbol de 10 metros en avenida Córdoba

El hecho fue captado por un lector de Tiempo de San Juan, quien relató que todo ocurrió mientras el vehículo avanzaba hacia la ciudad realizando maniobras en zigzag. Según su testimonio, se trataría de una Ford EcoSport cuyo conductor “aparentemente estaba en estado de ebriedad”.

Según indicó la persona que captó el momento, el hecho se registró durante la noche de este domingo. "En este momento, una camioneta va por Ruta 20 hacia la ciudad haciendo zigzag”, describió el testigo, quien siguió de cerca la situación.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un conductor fue filmado mientras manejaba en zigzag por la Ruta 20 durante la noche del domingo, generando una situación de alto riesgo. Según el testigo, la camioneta Ford EcoSport incluso habría circulado en contramano a la altura del Monumento al Gaucho. “Así ocurren las tragedias”, advirtió quien grabó el video, y aseguró que dio aviso al 911. Más info en @tiempodesanjuan #video #ruta20 #imprudencia #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

El momento más crítico, según indicó, se produjo después de que el rodado superara la zona de la estación de servicio YPF, donde habría tomado en contramano en las inmediaciones del Monumento al Gaucho.

El lector remarcó la gravedad de la situación y advirtió sobre las posibles consecuencias: “Así ocurren las tragedias”. Además, aseguró que dio aviso a las autoridades en el momento: “Llamé al 911 para dar aviso de lo que estaba sucediendo”.

El episodio pone nuevamente en foco la imprudencia al volante y los riesgos asociados a conducir bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales en la provincia.