Filmó una camioneta haciendo zigzag en medio de la Ruta 20, en plena noche

Un peligroso episodio vial quedó registrado durante la noche del domingo en Ruta 20, donde una camioneta fue filmada circulando de manera errática y en presunta contramano, generando preocupación por el riesgo de una tragedia.
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Un conductor captó el peligroso momento y aseguró que llamó al 911 para dar aviso de lo que estaba sucediendo.
Un peligroso episodio vial quedó registrado durante la noche del domingo en Ruta 20, donde una camioneta fue filmada circulando de manera errática y en presunta contramano, generando preocupación por el riesgo de una tragedia.
El hecho fue captado por un lector de Tiempo de San Juan, quien relató que todo ocurrió mientras el vehículo avanzaba hacia la ciudad realizando maniobras en zigzag. Según su testimonio, se trataría de una Ford EcoSport cuyo conductor “aparentemente estaba en estado de ebriedad”.
Según indicó la persona que captó el momento, el hecho se registró durante la noche de este domingo. "En este momento, una camioneta va por Ruta 20 hacia la ciudad haciendo zigzag”, describió el testigo, quien siguió de cerca la situación.
El momento más crítico, según indicó, se produjo después de que el rodado superara la zona de la estación de servicio YPF, donde habría tomado en contramano en las inmediaciones del Monumento al Gaucho.
El lector remarcó la gravedad de la situación y advirtió sobre las posibles consecuencias: “Así ocurren las tragedias”. Además, aseguró que dio aviso a las autoridades en el momento: “Llamé al 911 para dar aviso de lo que estaba sucediendo”.
El episodio pone nuevamente en foco la imprudencia al volante y los riesgos asociados a conducir bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales en la provincia.