sábado 23 de agosto 2025

Rugby

Universitario ganó el clásico y se metió de lleno en la pelea por el Top 8 Oro

La "U" venció 17-15 a San Juan RC en un duelo de infarto, trepando así al segundo puesto de la tabla y llegando con ilusión a la última fecha de la segunda fase.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Universitario volvió a demostrar carácter en un partido incómodo y se quedó con un clásico que le da mucho más que puntos: le devuelve la ilusión de clasificarse entre los cuatro mejores del Regional. A pesar de jugar varios pasajes del encuentro con 13 hombres, el equipo dirigido por el binomio Pallito–López se impuso 17-15 en Santa Lucía y trepó a la segunda posición del Top 8 Oro.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 20.20.21

El arranque fue todo de la Uni, que supo controlar el ataque local y se fue al descanso con una ventaja de 10-0. Sin embargo, la segunda parte se complicó por la indisciplina y el San Juan RC dio vuelta la historia hasta ponerse 15-10 arriba. Pero a diez minutos del cierre, Universitario encontró la reacción, apoyó el try decisivo y resistió con garra en defensa para sellar la victoria.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 20.20.23

Con este triunfo, Universitario alcanzó los 16 puntos y comparte la segunda colocación con Liceo, a diez del líder absoluto, Los Tordos. La última fecha de la segunda fase será el 13 de septiembre, cuando la Uni visite a Marista en Mendoza.

¿Estuviste en el partido? ¡Buscate!

