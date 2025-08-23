sábado 23 de agosto 2025

Triunfo ante El Lobo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro

Romagnoli acertó con el equipo y aunque se sufrió sobre el final, hubo una gran actuación colectiva. El análisis y el puntaje de cada futbolista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Matías Borgogno (9): El salvavidas de siempre. Le tapó un cabezazo increíble a Castro en el área chica y sostuvo al equipo cuando Gimnasia empujaba. Figura y referente bajo los tres palos durante todo el campeonato.

Ayrton Portillo (6): Fue salida constante por la derecha. Cumplió en defensa y se animó a proyectarse, asociándose bien con Salle.

Rodrigo Cáseres (6): Correcto en la marca, firme por arriba. No se complicó y ganó varios duelos.

Luciano Recalde (7): Atento en el juego aéreo, ganó siempre de arriba y despejó una pelota clave que pudo ser gol de Gimnasia. Se mostró sólido.

Lucas Diarte (7): Raspa, mete y contagia. Con su garra cerró espacios por la izquierda y no se dio por vencido nunca.

Santiago Salle (6): Fue de menor a mayor. Le costó el arranque, pero luego encontró sociedades. Colaboró en defensa y se proyectó con criterio.

Nicolás Watson (7): Control en el medio. Le dio equilibrio al equipo, manejó los tiempos y fue salida clara. Pieza clave.

Sebastián González (7): El “Pulpo” respondió cuando lo necesitaban. Recuperó mucho en la mitad de la cancha y fue el socio ideal de Watson e Iacobellis.

Pablo García (6): Entró para darle aire al mediocampo y cumplió. Buen complemento en la presión y en la segunda pelota.

Iacobellis (8): El héroe de la noche. Se hizo cargo del penal y festejó. Empujó siempre, buscó espacios y se entendió bien con Watson y González.

Ignacio Maestro Puch (6): Peleó todas solo contra los centrales. No pudo conectar una clara que le sirvieron, pero hubo entrega.

