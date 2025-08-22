viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agradecimiento

Fe y devoción: el plantel campeón de la Liga Albardón-Angaco le cumplió a la Difunta Correa

El equipo venció 1-0 en la final a la Liga Caucetera Sanmartiniana, levantó el trofeo y abrochó la clasificación a la próxima ronda de la Copa País. A más de un mes de esa histórica hazaña, el plantel de Ricardo Molina visitó el Paraje de la Difunta Correa para agradecer.

Por Giulia Lux
Liga Albardón Angaco (1)

Tras consagrarse campeón con un ajustado 1-0 ante la Liga Caucetera-Sanmartiniana y clasificar a la próxima ronda de la Copa País, el plantel de Ricardo Molina viajó al paraje de la Difunta Correa para cumplir una promesa y compartir un asado de celebración. "Dijimos que si lo lográbamos íbamos a llevarle la copa y una camiseta", contó su DT a Tiempo de San Juan.

Lee además
Sanjuanino medallista.
Podio

Vóley: el sanjuanino Samuel Guidi se colgó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos
tras la violencia extrema, la justicia determino que independiente juegue sin publico
Decisión

Tras la violencia extrema, la Justicia determinó que Independiente juegue sin público
Sin título

El plantel que se coronó campeón de la Liga Albardón-Angaco no solo hizo historia dentro de la cancha hace más de un mes, sino que también mantuvo viva una tradición de fe y esperanza: hacerle una promesa a la Difunta Correa... y cumplirla.

Después de la victoria por 1-0 en la final frente a la Liga Caucetera Sanmartiniana -una consagración que les dio el título y el pasaje a la siguiente fase de la Copa País-, los muchachos del equipo dirigido por Ricardo Molina organizaron un viaje muy especial para visitar el Paraje de la Difunta Correa para agradecer por la hazaña deportiva.

El encuentro fue emotivo, con todo el plantel presente, en un clima de fiesta y devoción. El equipo subió las escalinatas, les llevó la copa y comieron un asado en el Paraje.

Temas
Seguí leyendo

Armani en modo 'Goyco': el video que volvió a ser viral tras convertirse en héroe y darle la clasificación a River

Para alquilar balcones: Unión-Trinidad, por la cima y el trono del clásico de Rawson

Atletismo, powerlifting y rugby: la cargada agenda deportiva de este fin de semana

Picante revelación: Marcos Rojo contó cómo fue la pelea con Miguel Ángel Russo y lo que le dijo el DT

Universitario afronta una nueva edición del gran clásico sanjuanino

La cruda autocrítica de un hincha de "La U" tras los salvajes incidentes en Avellaneda: "Cuando teníamos que ser diferentes, hacen estupideces"

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

River y un dramático choque con Palmeiras en cuartos: ¿cuándo juegan?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la cruda autocritica de un hincha de la u tras los salvajes incidentes en avellaneda: cuando teniamos que ser diferentes, hacen estupideces
Redes

La cruda autocrítica de un hincha de "La U" tras los salvajes incidentes en Avellaneda: "Cuando teníamos que ser diferentes, hacen estupideces"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Lo haría 50 mil veces más: la aterradora frase del Guascazo al confesar que mató a Yanina Pérez
Video

"Lo haría 50 mil veces más": la aterradora frase del "Guascazo" al confesar que mató a Yanina Pérez

Te Puede Interesar

El pistacho, que ahora es la estrella del momento, atrajo a una reconocida empresa nacional de maní a invertir en San Juan. 
Jugada estratégica

Famosa empresa del maní se suma al boom del pistacho de San Juan

Por Elizabeth Pérez
El trabajador rural que estuvo detenido por el robo de pasas de uva.
Tribunales

Investigan a un casero por el robo de pasas por $10 millones en una finca de 9 de Julio

Elecciones en la Federación Universitaria: cinco inquietudes clave, respondidas por los candidatos
La previa

Elecciones en la Federación Universitaria: cinco inquietudes clave, respondidas por los candidatos

La novela que revive el terremoto de San Juan y ahora se recorre en primera persona
Literatura

La novela que revive el terremoto de San Juan y ahora se recorre en primera persona

Los tres condenados: Ledesma, Riveros y Espinoza
Ataque mafioso

Un juez de impugnación redujo la condena a los tres barrabravas de la brutal golpiza al empresario bolichero Salvalaggio