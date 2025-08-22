viernes 22 de agosto 2025

Decisión

Tras la violencia extrema, la Justicia determinó que Independiente juegue sin público

El juez José Luis Arabito autorizó a Independiente a jugar en el Libertadores de América, pero sin público. El club podría mudar su localía para tener hinchas, aunque ya anunció que apelará la medida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Fiscalía N° 4 de Avellaneda que investiga los incidentes ocurridos el pasado miércoles en el Libertadores de América entre barras de Independiente y de Universidad de Chile solicitó que el Rojo no pueda jugar en su estadio con público. Ante esto, en la tarde del viernes, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de José Luis Arabito, determinó que el club de Avellaneda pueda jugar en su club, pero solo a puertas cerradas. Eso si, dejó la posibilidad abierta para que lleven hinchas si mudan la localía.

La noticia había sido anticipada esta mañana en Radio 10 por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien expresó: "Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna, hay que hacer pericias".

En la cautelar que se presentó ante el juez, se solicita que "se disponga preventivamente la clausura y suspensión del estadio, al menos para jugar con público, pudiéndolo hacer sin la concurrencia de espectadores, salvo que las autoridades prefiera realizar el espectáculo en otro escenario".

Cabe remarcar que tras los hechos aberrantes en el duelo contra Universidad de Chile, en el conjunto Avellaneda esperaban una sanción (especulaban con que únicamente pudieran ingresar socios o incluso con jugar a puertas cerradas) y se habían anticipado porque postergaron el canje de bonos para este viernes a las 18, cuando inicialmente se iba a hacer ayer en el mismo horario.

Finalmente, el Juzgado de Garantías N°3 determinó que el Libertadores de América pueda albergar el partido ante Platense, del próximo domingo, aunque a puertas cerradas. Ante esto, el club buscará apelar la medida, pero la posibilidad de jugar sin público se mantiene latente. Existe una tercera opción, tampoco descartada, que es la de jugar en otro estadio, pero todavía no fue resuelto.

