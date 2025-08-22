La cruda autocrítica de un hincha de "La U" tras los salvajes incidentes en Avellaneda: "Cuando teníamos que ser diferentes, hacen estupideces"

Lo que debía ser una noche de fútbol terminó en una página negra para la historia de la Copa Sudamericana . El miércoles, en el Estadio Libertadores de América , la revancha entre Independiente y Universidad de Chile se descontroló por completo: destrozos, heridos, más de 300 detenidos y un partido cancelado por decisión de la CONMEBOL .

La violencia comenzó a escalar desde el primer tiempo, cuando unos 30 barras de la U rompieron un baño y empezaron a lanzar objetos hacia la hinchada local. Entre los proyectiles hubo materia fecal, orina e incluso un inodoro, lo que desató la furia de la tribuna de Independiente. En el entretiempo, la situación empeoró: arrancaron butacas, varias fueron prendidas fuego y una bomba de estruendo fue lanzada hacia la “Garganta del Diablo”, un sector donde suelen ubicarse familiares de jugadores. Esto generó que un grupo de barras de Independiente. ingresara al sector de "La U" y golpeara con gran violencia a muchos de sus simpatizantes.

En ese contexto, mientras dirigentes y autoridades cruzaban acusaciones, la voz de un hincha común de la U de Chile se destacó en TikTok. Bajo el usuario Fourleex, grabó un video que reflejó la vergüenza de miles de simpatizantes que no se sienten representados por la violencia. “Cuando teníamos que ser diferentes, hacen estupideces”, lanzó con crudeza. “No justifiquemos estupideces, y si perdemos, y quedamos eliminados, mirá el showcito que se están armando”, agregó, apuntando contra la barra que protagonizó los incidentes. La frase final fue un resumen de lo que muchos piensan: “Esto es fútbol, un deporte, no una guerra”.

La publicación, que rápidamente se viralizó, fue leída como una autocrítica valiente en medio de la conmoción. Porque lo ocurrido en Avellaneda, más allá de los comunicados oficiales y las condenas internacionales, dejó expuesta una fractura interna: la de quienes quieren alentar a su equipo con pasión y orgullo, y la de aquellos que reducen al fútbol a una excusa para la violencia. “Cuando teníamos que ser diferentes, se ponen a hacer estupideces”, cerró el hincha, sintetizando en una frase la desilusión de toda una hinchada que siente que lo ocurrido dañó su verdadera identidad.