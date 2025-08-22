viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

La cruda autocrítica de un hincha de "La U" tras los salvajes incidentes en Avellaneda: "Cuando teníamos que ser diferentes, hacen estupideces"

En medio del repudio generalizado por los violentos hechos que obligaron a suspender el partido entre Independiente y Universidad de Chile, un simpatizante del club trasandino se animó a exponer su vergüenza y bronca en redes con una reflexión que se volvió viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mati gimenez

Lo que debía ser una noche de fútbol terminó en una página negra para la historia de la Copa Sudamericana. El miércoles, en el Estadio Libertadores de América, la revancha entre Independiente y Universidad de Chile se descontroló por completo: destrozos, heridos, más de 300 detenidos y un partido cancelado por decisión de la CONMEBOL.

Lee además
universitario afronta una nueva edicion del gran clasico sanjuanino
Rugby

Universitario afronta una nueva edición del gran clásico sanjuanino
El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Atención fierreros

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

La violencia comenzó a escalar desde el primer tiempo, cuando unos 30 barras de la U rompieron un baño y empezaron a lanzar objetos hacia la hinchada local. Entre los proyectiles hubo materia fecal, orina e incluso un inodoro, lo que desató la furia de la tribuna de Independiente. En el entretiempo, la situación empeoró: arrancaron butacas, varias fueron prendidas fuego y una bomba de estruendo fue lanzada hacia la “Garganta del Diablo”, un sector donde suelen ubicarse familiares de jugadores. Esto generó que un grupo de barras de Independiente. ingresara al sector de "La U" y golpeara con gran violencia a muchos de sus simpatizantes.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La cruda autocrítica de un hincha de "La U" tras los salvajes incidentes en Avellaneda: "Cuando teníamos que ser diferentes, hacen estupideces" En medio del repudio por los violentos hechos que obligaron a suspender el partido entre Independiente y Universidad de Chile, un simpatizante del club trasandino se animó a exponer su vergüenza y bronca en redes con una reflexión que se volvió viral. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #violencia #futbol #laU #independiente #tiempodesanjuan"

En ese contexto, mientras dirigentes y autoridades cruzaban acusaciones, la voz de un hincha común de la U de Chile se destacó en TikTok. Bajo el usuario Fourleex, grabó un video que reflejó la vergüenza de miles de simpatizantes que no se sienten representados por la violencia. “Cuando teníamos que ser diferentes, hacen estupideces”, lanzó con crudeza. “No justifiquemos estupideces, y si perdemos, y quedamos eliminados, mirá el showcito que se están armando”, agregó, apuntando contra la barra que protagonizó los incidentes. La frase final fue un resumen de lo que muchos piensan: “Esto es fútbol, un deporte, no una guerra”.

La publicación, que rápidamente se viralizó, fue leída como una autocrítica valiente en medio de la conmoción. Porque lo ocurrido en Avellaneda, más allá de los comunicados oficiales y las condenas internacionales, dejó expuesta una fractura interna: la de quienes quieren alentar a su equipo con pasión y orgullo, y la de aquellos que reducen al fútbol a una excusa para la violencia. “Cuando teníamos que ser diferentes, se ponen a hacer estupideces”, cerró el hincha, sintetizando en una frase la desilusión de toda una hinchada que siente que lo ocurrido dañó su verdadera identidad.

Seguí leyendo

River y un dramático choque con Palmeiras en cuartos: ¿cuándo juegan?

Lanús eliminó a Central Córdoba y avanzó a cuartos de la Sudamericana

Por penales, River venció a Libertad y se metió en cuartos de la Libertadores

Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer ante Atlético Mineiro

"Los hinchas chilenos nos tiraban hasta excremento": el estremecedor relato de la familia sanjuanina que vivió el horror en Avellaneda

San Martín lanzó la venta de entradas para el partido con Gimnasia de La Plata: los precios

Liga Universitaria: la A y la B tienen nuevos punteros, mientras que Newcauce sigue firme en el liderato de la C

La Conmebol analiza eliminar a Independiente y la U de Chile de la Copa Sudamericana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Atención fierreros

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Te Puede Interesar

Éste es el hombre acusado de rociar con nafta a una policía en 25 de Mayo
Violencia de género

Éste es el hombre acusado de rociar con nafta a una policía en 25 de Mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Ya están definidos los lugares que ocuparán en la boleta única los frentes electorales que compiten en San Juan
Legislativas 

Ya están definidos los lugares que ocuparán en la boleta única los frentes electorales que compiten en San Juan

Cómo se realizarán las inscripciones para el segundo sorteo de viviendas del IPV del año. video
Para tener en cuenta

IPV: uno a uno, los 3 pasos para inscribirse en el segundo sorteo de viviendas

Javier Quiroga, el responsable de poner en valor el rol de la mujer amazona en Valle Fértil
Personaje

Javier Quiroga, el responsable de poner en valor el rol de la mujer amazona en Valle Fértil