Picante revelación: Marcos Rojo contó cómo fue la pelea con Miguel Ángel Russo y lo que le dijo el DT

Marcos Rojo llegó a Racing y se metió en el equipo en tiempo récord. A cuatro días de su salida de Boca se puso la camiseta con la inicial de su apellido y debutó. Jugó unos minutos en el partido de ida de los octavos de final por Copa Libertadores contra Peñarol en Montevideo. Esa noche metió un gol que le anularon, pidió el cambio por una molestia y lo echaron estando en el banco de suplentes. Luego festejó el pase a cuartos de final, donde la Academia jugará contra Vélez.

En una de sus primeras entrevistas desde su llegada a Avellaneda, Marcos sorprendió al hablar con total sinceridad sobre el conflicto que lo sacó de Boca.

"¿Por qué me fui de Boca? Todo empezó en el partido contra Independiente, que me sentí mal. Al otro día me entrené pero Herrón me sacó, dijeron un montón de barbaridades, muchas mentiras. Mi hija es fanática de Boca y entiende todo, me hicieron cargo de muchas cosas que no fueron así. Con Herrón discutimos por cosas de fútbol, nada más. Ahí tuvimos unos días libres antes del Mundial de Clubes y se empezaron a decir un montón de cosas, yo pensé que iba a jugar allá".

"Un día lo crucé a Román en la cancha, me acerqué. Tenía confianza con él para preguntarle si tenía algún problema conmigo, y me dijo que no, que había confianza y que no pasaba nada. Así que seguimos bien, llegó Miguel (Russo), viajamos a Estados Unidos y llegó Ayrton (Costa). Ahí Miguel me dijo que iba a ser suplente, y que no me iba a tener en cuenta. Es duro lo que me dijo. No me lo esperaba. Me dijo que no tenía la edad y que no podía jugar a ese nivel. Le dije que lo aceptaba y no pasaba nada pero que cuando llegar a la Argentina iba a buscar otro lugar, y quedó todo ahí".

"Pasó el primer partido y contra el Bayern estaba sentido Ayrton, me preguntó si podía jugar, y le dije que sí... Pero no terminé jugando. Contra Auckland yo estaba medio sentido y les dije que prefería no arriesgar. Ahí Miguel se enojó y tuvimos una discusión, me di cuenta de que no iba a jugar más y lo hablé con el Consejo de Fútbol para arreglar mi salida".

Marcos Rojo y su nueva vida con Racing

"El cariño de la gente lo sentí desde el primer momento", contó Marcos en declaraciones a ESPN, donde relató cómo fueron estos días vertiginosos en los que aceptó el desafío propuesto por Gustavo Costas y Diego Milito. Es uno de esos jugadores que los hinchas quieren en su equipo. "Al día siguiente de firmar fui a verlo contra Tigre y me decían eso, los mismos que me puteaban me pedían fotos", contó entre risas el ex defensor de la Selección Argentina, que sólo está habilitado para jugar por la Libertadores o Copa Argentina.

Una de las primeras cosas de las que habló Rojo fue de la expulsión contra Peñarol, que lo dejará al menos fuera de la ida ante el Fortín. "El árbitro Wimar Roldán estaba mal predispuesto, no lo insulté en ningún momento. Gustavo (Costas) estaba cerca mío y escuchó todo. Cuando me sacó la tarjeta amarilla me di vuelta y ahí insulté, camino al banco, pero no le dije nada a él", se defendió Marcos, sorprendido y con bronca.

El futbolista surgido en Estudiantes de La Plata confía en que la Academia llegará lejos: "Racing es candidato a campeón, apenas llegué me di cuenta de la intensidad que tienen y cómo quieren ganar esta copa. Es un lindo desafío que tenemos todos. Ahora se viene un duelo muy difícil con Vélez, puede pasar cualquier cosa".

FUENTE: Clarín