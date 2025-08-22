viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prendió el ventilador

Picante revelación: Marcos Rojo contó cómo fue la pelea con Miguel Ángel Russo y lo que le dijo el DT

El flamante defensor de Racing dio detalles de su salida del Xeneize. Reconoció una discusión con el DT en el Mundial de Clubes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcos Rojo ventiló cómo se produjo su salida de Boca.

Marcos Rojo ventiló cómo se produjo su salida de Boca.

Marcos Rojo llegó a Racing y se metió en el equipo en tiempo récord. A cuatro días de su salida de Boca se puso la camiseta con la inicial de su apellido y debutó. Jugó unos minutos en el partido de ida de los octavos de final por Copa Libertadores contra Peñarol en Montevideo. Esa noche metió un gol que le anularon, pidió el cambio por una molestia y lo echaron estando en el banco de suplentes. Luego festejó el pase a cuartos de final, donde la Academia jugará contra Vélez.

Lee además
racing hizo la epica y clasifico a cuartos de la copa libertadores video
Triunfazo

Racing hizo la épica y clasificó a cuartos de la Copa Libertadores
velez le gano a fortaleza y se metio entre los 8 mejores de america
Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y se metió entre los 8 mejores de América

En una de sus primeras entrevistas desde su llegada a Avellaneda, Marcos sorprendió al hablar con total sinceridad sobre el conflicto que lo sacó de Boca.

"¿Por qué me fui de Boca? Todo empezó en el partido contra Independiente, que me sentí mal. Al otro día me entrené pero Herrón me sacó, dijeron un montón de barbaridades, muchas mentiras. Mi hija es fanática de Boca y entiende todo, me hicieron cargo de muchas cosas que no fueron así. Con Herrón discutimos por cosas de fútbol, nada más. Ahí tuvimos unos días libres antes del Mundial de Clubes y se empezaron a decir un montón de cosas, yo pensé que iba a jugar allá".

"Un día lo crucé a Román en la cancha, me acerqué. Tenía confianza con él para preguntarle si tenía algún problema conmigo, y me dijo que no, que había confianza y que no pasaba nada. Así que seguimos bien, llegó Miguel (Russo), viajamos a Estados Unidos y llegó Ayrton (Costa). Ahí Miguel me dijo que iba a ser suplente, y que no me iba a tener en cuenta. Es duro lo que me dijo. No me lo esperaba. Me dijo que no tenía la edad y que no podía jugar a ese nivel. Le dije que lo aceptaba y no pasaba nada pero que cuando llegar a la Argentina iba a buscar otro lugar, y quedó todo ahí".

"Pasó el primer partido y contra el Bayern estaba sentido Ayrton, me preguntó si podía jugar, y le dije que sí... Pero no terminé jugando. Contra Auckland yo estaba medio sentido y les dije que prefería no arriesgar. Ahí Miguel se enojó y tuvimos una discusión, me di cuenta de que no iba a jugar más y lo hablé con el Consejo de Fútbol para arreglar mi salida".

Marcos Rojo y su nueva vida con Racing

"El cariño de la gente lo sentí desde el primer momento", contó Marcos en declaraciones a ESPN, donde relató cómo fueron estos días vertiginosos en los que aceptó el desafío propuesto por Gustavo Costas y Diego Milito. Es uno de esos jugadores que los hinchas quieren en su equipo. "Al día siguiente de firmar fui a verlo contra Tigre y me decían eso, los mismos que me puteaban me pedían fotos", contó entre risas el ex defensor de la Selección Argentina, que sólo está habilitado para jugar por la Libertadores o Copa Argentina.

Una de las primeras cosas de las que habló Rojo fue de la expulsión contra Peñarol, que lo dejará al menos fuera de la ida ante el Fortín. "El árbitro Wimar Roldán estaba mal predispuesto, no lo insulté en ningún momento. Gustavo (Costas) estaba cerca mío y escuchó todo. Cuando me sacó la tarjeta amarilla me di vuelta y ahí insulté, camino al banco, pero no le dije nada a él", se defendió Marcos, sorprendido y con bronca.

El futbolista surgido en Estudiantes de La Plata confía en que la Academia llegará lejos: "Racing es candidato a campeón, apenas llegué me di cuenta de la intensidad que tienen y cómo quieren ganar esta copa. Es un lindo desafío que tenemos todos. Ahora se viene un duelo muy difícil con Vélez, puede pasar cualquier cosa".

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Universitario afronta una nueva edición del gran clásico sanjuanino

La cruda autocrítica de un hincha de "La U" tras los salvajes incidentes en Avellaneda: "Cuando teníamos que ser diferentes, hacen estupideces"

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

River y un dramático choque con Palmeiras en cuartos: ¿cuándo juegan?

Lanús eliminó a Central Córdoba y avanzó a cuartos de la Sudamericana

Por penales, River venció a Libertad y se metió en cuartos de la Libertadores

Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer ante Atlético Mineiro

"Los hinchas chilenos nos tiraban hasta excremento": el estremecedor relato de la familia sanjuanina que vivió el horror en Avellaneda

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la cruda autocritica de un hincha de la u tras los salvajes incidentes en avellaneda: cuando teniamos que ser diferentes, hacen estupideces
Redes

La cruda autocrítica de un hincha de "La U" tras los salvajes incidentes en Avellaneda: "Cuando teníamos que ser diferentes, hacen estupideces"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer
En redes sociales

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer

Te Puede Interesar

La red de gas natural para Media Agua, cada vez más cerca tras más de una década de espera
Obra pública

La red de gas natural para Media Agua, cada vez más cerca tras más de una década de espera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Decía que me iba a meter preso: habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo
Video

"Decía que me iba a meter preso": habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo

Imagen ilustrativa.
Relevamiento

Tras el viento Zonda, algunas zonas de San Juan no tuvieron luz por varias horas: qué dijeron

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Andy Paredes y su esposa, en la Fiesta de la Amazona Vallista.
Referente

Andy Paredes, el sentimiento gaucho de las ondas