Racing hizo la épica y clasificó a cuartos de la Copa Libertadores

Todo estaba terminado. Iban 92 y los dos equipos hicieron cambios pensando en los penales. En Racing hubo polémica, el chileno Arias no quería salir, pero en su lugar lo hizo Cambeses. Todo estaba encaminado para que el partido con Peñarol se definiera por penales y uno se ganara el boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Pero antes de que se produjeran los cambios, Racing recibió una falta a su favor y todo quedó en el tiro libre. Nadie pensaba que iba a ocurrir la épica pero pasó. Martirena, una de las figuras del partido, metió un centro magistra -como dice en la jerga ‘con la mano’- en la cabeza de Pardo, que entró solo por el segundo palo y concretó el gol agónico.

Embed - RACING X PEÑAROL | MELHORES MOMENTOS | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

Un gol que todavía retumba en Avellaneda, porque ese 3 a 1 final le dio el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La noche fue épica, lluvia, fricción, potrero, el partido lo tuvo todo y con la alegría que el triunfo quedó para un argentino.

Con esta victoria, Argentina ya tiene un equipo en semifinales de la competición, ya que Racing se enfrentará a Vélez en cuartos de final.