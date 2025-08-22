Universitario afronta una nueva edición del gran clásico sanjuanino

Es el partido más esperado. Una semana distinta, que se vive con intensidad y máxima preparación para llegar en las mejores condiciones. Con esa motivación, el Plantel Superior de Universitario afrontará una nueva edición del clásico sanjuanino frente a San Juan RC, correspondiente a la sexta fecha del Regional Cuyano. El encuentro principal se disputará este sábado a las 16 horas en Santa Lucía y contará con el arbitraje del internacional Juan Martínez.

Ambos equipos llegan con la mira puesta en los puestos de clasificación, lo que le otorga al duelo un condimento especial. Se anticipa un choque cerrado, donde cada punto convertido a lo largo de los ochenta minutos tendrá un valor determinante.

En cuanto a la campaña, Universitario se ubica en la quinta posición con 12 unidades, producto de dos victorias (44-16 frente a CPBM y 32-24 ante Teqüe), un empate (16-16 con Los Tordos) y dos derrotas (16-22 contra Liceo y 36-56 frente a Mendoza RC). Un triunfo en esta jornada le permitiría ingresar nuevamente en zona de playoffs.

Compartí esta nota en redes sociales:







