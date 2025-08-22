viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rugby

Universitario afronta una nueva edición del gran clásico sanjuanino

La Uni visitará a San Juan RC este sábado en Santa Lucía, con la motivación de ganar para volver a la zona de clasificación del Regional Cuyano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-22 at 12.13.17

Es el partido más esperado. Una semana distinta, que se vive con intensidad y máxima preparación para llegar en las mejores condiciones. Con esa motivación, el Plantel Superior de Universitario afrontará una nueva edición del clásico sanjuanino frente a San Juan RC, correspondiente a la sexta fecha del Regional Cuyano. El encuentro principal se disputará este sábado a las 16 horas en Santa Lucía y contará con el arbitraje del internacional Juan Martínez.

Lee además
la cruda autocritica de un hincha de la u tras los salvajes incidentes en avellaneda: cuando teniamos que ser diferentes, hacen estupideces
Redes

La cruda autocrítica de un hincha de "La U" tras los salvajes incidentes en Avellaneda: "Cuando teníamos que ser diferentes, hacen estupideces"
El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Atención fierreros

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

Ambos equipos llegan con la mira puesta en los puestos de clasificación, lo que le otorga al duelo un condimento especial. Se anticipa un choque cerrado, donde cada punto convertido a lo largo de los ochenta minutos tendrá un valor determinante.

En cuanto a la campaña, Universitario se ubica en la quinta posición con 12 unidades, producto de dos victorias (44-16 frente a CPBM y 32-24 ante Teqüe), un empate (16-16 con Los Tordos) y dos derrotas (16-22 contra Liceo y 36-56 frente a Mendoza RC). Un triunfo en esta jornada le permitiría ingresar nuevamente en zona de playoffs.

Seguí leyendo

River y un dramático choque con Palmeiras en cuartos: ¿cuándo juegan?

Lanús eliminó a Central Córdoba y avanzó a cuartos de la Sudamericana

Por penales, River venció a Libertad y se metió en cuartos de la Libertadores

Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer ante Atlético Mineiro

"Los hinchas chilenos nos tiraban hasta excremento": el estremecedor relato de la familia sanjuanina que vivió el horror en Avellaneda

San Martín lanzó la venta de entradas para el partido con Gimnasia de La Plata: los precios

Liga Universitaria: la A y la B tienen nuevos punteros, mientras que Newcauce sigue firme en el liderato de la C

La Conmebol analiza eliminar a Independiente y la U de Chile de la Copa Sudamericana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Atención fierreros

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Te Puede Interesar

Éste es el hombre acusado de rociar con nafta a una policía en 25 de Mayo
Violencia de género

Éste es el hombre acusado de rociar con nafta a una policía en 25 de Mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Ya están definidos los lugares que ocuparán en la boleta única los frentes electorales que compiten en San Juan
Legislativas 

Ya están definidos los lugares que ocuparán en la boleta única los frentes electorales que compiten en San Juan

Cómo se realizarán las inscripciones para el segundo sorteo de viviendas del IPV del año. video
Para tener en cuenta

IPV: uno a uno, los 3 pasos para inscribirse en el segundo sorteo de viviendas

Javier Quiroga, el responsable de poner en valor el rol de la mujer amazona en Valle Fértil
Personaje

Javier Quiroga, el responsable de poner en valor el rol de la mujer amazona en Valle Fértil