viernes 22 de agosto 2025

Copa Libertadores

River y un dramático choque con Palmeiras en cuartos: ¿cuándo juegan?

El Millonario dejó en el camino a Libertad por penales y se enfrentará, en una instancia decisiva y después de 5 años, al Verdao en la próxima ronda de la Libertadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
river

El sueño de River en la Copa Libertadores sigue en pie. El equipo de Marcelo Gallardo logró superar una complicada serie de octavos de final frente a Libertad, imponiéndose por 3-1 en los penales luego del empate 1-1 en el Monumental. Con ese triunfo, el Millonario se metió entre los ocho mejores del continente y ahora se medirá en cuartos de final con un rival de peso: Palmeiras.

El conjunto brasileño llega invicto a esta instancia tras golear 4-0 a Universitario en Lima y sellar la clasificación con un empate sin goles en San Pablo. Dirigidos por Abel Ferreira, los paulistas aparecen como firmes candidatos al título, aunque enfrente tendrán a un River que siempre se anima con Gallardo al mando.

La serie se disputará entre el 16 y el 25 de septiembre. El cruce de ida será en el Estadio Monumental y la revancha en el Allianz Parque de San Pablo, ya que Palmeiras terminó como el mejor primero de la fase de grupos y tiene la ventaja de definir en casa. Los días y horarios se confirmarán próximamente por Conmebol, y ambos partidos se verán en Fox Sports.

Será el primer duelo entre ambos desde las semifinales de la Libertadores 2020, cuando Palmeiras ganó 3-0 en la ida y River quedó a un paso de la hazaña con el 2-0 en Brasil. Aquel cruce dejó como recuerdo el gol de Gonzalo Montiel que pudo haber significado una remontada histórica, pero fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada en la jugada previa.

En cuanto al cuadro, River está en la parte izquierda junto a Palmeiras, San Pablo y Liga de Quito. Si logra avanzar, se medirá en semifinales con el ganador del cruce entre el Tricolor paulista y los ecuatorianos. Recién en una hipotética final podría encontrarse con otro equipo argentino, como Vélez, Racing o Estudiantes.

Las semifinales están programadas entre el 21 y el 29 de octubre, mientras que la gran final se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

