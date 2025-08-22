River y un dramático choque con Palmeiras en cuartos: ¿cuándo juegan?

El sueño de River en la Copa Libertadores sigue en pie. El equipo de Marcelo Gallardo logró superar una complicada serie de octavos de final frente a Libertad , imponiéndose por 3-1 en los penales luego del empate 1-1 en el Monumental . Con ese triunfo, el Millonario se metió entre los ocho mejores del continente y ahora se medirá en cuartos de final con un rival de peso: Palmeiras .

El conjunto brasileño llega invicto a esta instancia tras golear 4-0 a Universitario en Lima y sellar la clasificación con un empate sin goles en San Pablo. Dirigidos por Abel Ferreira, los paulistas aparecen como firmes candidatos al título, aunque enfrente tendrán a un River que siempre se anima con Gallardo al mando.

La serie se disputará entre el 16 y el 25 de septiembre. El cruce de ida será en el Estadio Monumental y la revancha en el Allianz Parque de San Pablo, ya que Palmeiras terminó como el mejor primero de la fase de grupos y tiene la ventaja de definir en casa. Los días y horarios se confirmarán próximamente por Conmebol, y ambos partidos se verán en Fox Sports.

Será el primer duelo entre ambos desde las semifinales de la Libertadores 2020, cuando Palmeiras ganó 3-0 en la ida y River quedó a un paso de la hazaña con el 2-0 en Brasil. Aquel cruce dejó como recuerdo el gol de Gonzalo Montiel que pudo haber significado una remontada histórica, pero fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada en la jugada previa.

En cuanto al cuadro, River está en la parte izquierda junto a Palmeiras, San Pablo y Liga de Quito. Si logra avanzar, se medirá en semifinales con el ganador del cruce entre el Tricolor paulista y los ecuatorianos. Recién en una hipotética final podría encontrarse con otro equipo argentino, como Vélez, Racing o Estudiantes.

Las semifinales están programadas entre el 21 y el 29 de octubre, mientras que la gran final se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.