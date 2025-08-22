viernes 22 de agosto 2025

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" acepta la perpetua en un juicio abreviado

En el arranque del proceso por el femicidio de Yanina Pérez, el acusado protagonizó un tenso momento con la custodia policial y luego pidió cerrar el caso con un abreviado.

Por Pablo Mendoza
image
WhatsApp Image 2025-08-22 at 10.09.45 AM
WhatsApp Image 2025-08-22 at 10.10.13 AM
WhatsApp Image 2025-08-22 at 10.09.45 AM (1)

El inicio del juicio contra Omar “El Guascazo” Pérez, acusado por el femicidio de Yanina Pérez, estuvo marcado por momentos de tensión y violencia. Previo a la audiencia, el abogado defensor adelantó que su cliente aceptará firmar un convenio de juicio abreviado, aunque aclaró que el imputado no quería estar presente en la sala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958866193189679532?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958866193189679532%7Ctwgr%5Eb2b9b4bc0f2abdca5838c2effc1a9eb49b3a7e01%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftiempodesanjuan.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17558685067578839&partner=&hide_thread=false
WhatsApp Image 2025-08-22 at 10.09.45 AM (1)
Abogado defensor Horacio Merino

Abogado defensor Horacio Merino

La jueza Flavia Allende, presidenta del tribunal colegiado, fue contundente y dispuso que el acusado debía participar de la audiencia: El acusado no va a dar órdenes de cómo vivir este juicio”, señaló.

WhatsApp Image 2025-08-22 at 10.09.45 AM
Tribunal colegiado: Gerardo Fern&aacute;ndez Caussi (vocal), Flavia Allende (presidenta) y Federico Rodr&iacute;guez (vocal)

Tribunal colegiado: Gerardo Fernández Caussi (vocal), Flavia Allende (presidenta) y Federico Rodríguez (vocal)

Minutos después, Pérez fue ingresado al recinto bajo una fuerte custodia policial. Sin embargo, al momento de sentarse en el banquillo, reaccionó de manera violenta y se levantó bruscamente, lo que obligó a la inmediata intervención de los efectivos que lo escoltaban.

WhatsApp Image 2025-08-22 at 10.10.13 AM
Adelante abogados querellantes Gustavo S&aacute;nchez y Ana Valentina S&aacute;nchez. Atr&aacute;s miembros de UFI Delitos Especiales C&eacute;sar Recio y Francisco Micheltorena

Adelante abogados querellantes Gustavo Sánchez y Ana Valentina Sánchez. Atrás miembros de UFI Delitos Especiales César Recio y Francisco Micheltorena

Tras el episodio, el acusado aceptó permanecer en la audiencia. Con un tono desafiante, expresó: “Yo quiero firmar e irme”, en alusión al acuerdo de juicio abreviado que busca cerrar el proceso sin llegar a un extenso debate oral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958866926966370808&partner=&hide_thread=false

Cuando la fiscalía comenzó a exhibir la prueba en su contra, Pérez volvió a mostrarse prepotente y lanzó insultos contra los representantes del Ministerio Público. Ante esta conducta, los efectivos tuvieron que retirarlo de la sala. El tribunal resolvió continuar la audiencia en otro recinto para garantizar el normal desarrollo del proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958867877521502547&partner=&hide_thread=false

Ya trasladado a otra sala, Pérez mantuvo su actitud desafiante: se negó a escuchar la exposición de la prueba y volvió a levantarse, insistiendo en que no quería oír “nada” de lo que presentaba la fiscalía. Su comportamiento obligó a reforzar la custodia y complicó el desarrollo normal de la audiencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958877412688576866&partner=&hide_thread=false

Pérez enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo, en contexto de violencia de género y con alevosía, delitos que configuran el delito de femicidio y que contemplan penas de prisión perpetua.

